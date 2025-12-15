Más de 600 policías resguardaron la final del fútbol mexicano en Toluca
15 diciembre, 2025
Toluca, Méx.- Con motivo de la final del futbol mexicano, que se disputó este domingo a las 19:00 horas en el estadio Nemesio Diez, entre los Diablos Rojos del Toluca y los Tigres de Nuevo León, el Gobierno de Toluca puso en marcha un operativo integral de seguridad y protección ciudadana.
El dispositivo contó con la participación de más de 600 elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca, en coordinación con corporaciones de la policía estatal, con el propósito de salvaguardar la integridad de asistentes, jugadores, cuerpos técnicos y personal operativo, además de preservar el orden público antes, durante y después del encuentro.
El despliegue incluyó vigilancia permanente en el interior y exterior del estadio, patrullajes preventivos en colonias aledañas, principales vialidades de acceso y zonas de concentración de aficionados, así como la instalación de torres móviles de videovigilancia y el apoyo de unidades motorizadas para atender cualquier eventualidad de manera inmediata.
Las autoridades municipales exhortaron a la afición a acatar las indicaciones del personal de seguridad y mantener una conducta responsable, con el fin de que la final se desarrollara en un ambiente de paz, respeto y convivencia familiar.
El Gobierno municipal de Toluca reafirma su responsabilidad institucional con la seguridad y el bienestar de la población, a través de acciones coordinadas que permiten la realización de eventos de gran afluencia en condiciones de orden y tranquilidad.