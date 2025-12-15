Fin de año, periodo crítico por consumo de alcohol

Toluca, Méx.- Las celebraciones de fin de año caracterizadas por reuniones familiares, posadas, cenas y brindis, representan un periodo de especial vulnerabilidad para personas que enfrentan problemas con el consumo de alcohol, debido al aumento del consumo social y la presión del entorno.

Especialistas en atención a las adicciones advirtieron que durante el mes de diciembre se incrementa el riesgo de recaídas o de consumo excesivo, particularmente entre quienes se encuentran en procesos de recuperación o reconocen dificultades para controlar la ingesta de bebidas alcohólicas.

Ante este panorama, organizaciones civiles dedicadas al acompañamiento y prevención del consumo problemático exhortaron a buscar apoyo oportuno, destacando la importancia de contar con redes de contención, orientación y espacios de escucha que permitan mantener la sobriedad en temporadas consideradas de alto riesgo.

De acuerdo con datos compartidos por profesionales del sector, el inicio en el consumo de alcohol se ha registrado a edades cada vez más tempranas, con casos detectados desde los 12 años, situación que representa un factor de riesgo significativo para la salud física y mental a largo plazo.

Asimismo, datos de salud pública, revelaron que en México alrededor del 71 por ciento de la población entre los 12 y 65 años ha consumido alcohol al menos una vez en su vida, y advirtió que el aumento en el consumo se ha observado de manera particular entre mujeres adolescentes. “Durante estas fechas, quienes consumen alcohol tienden a hacerlo con mayor frecuencia, lo que agrava los riesgos”.

Asimismo, se subrayó la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, detección temprana y tratamiento, así como el papel fundamental de las familias y círculos cercanos para identificar conductas de riesgo y orientar a las personas hacia opciones de apoyo profesional y comunitario.

Cifras oficiales estiman que cerca de 20 millones de personas en el país presentan consumo problemático de alcohol, y que diariamente se registran más de 100 muertes asociadas al consumo excesivo.

Por tal motivo, organizaciones y especialistas reiteraron la importancia de promover la moderación, el cuidado de la salud y la búsqueda de ayuda, especialmente durante las festividades decembrinas.