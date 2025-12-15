Tlalnepantla obtuvo premios y reconocimientos federales y estatales durante el 2025

Tlalnepantla, Méx.- El gobierno de Tlalnepantla que encabeza el alcalde Raciel Pérez Cruz, cerrará con “broche de oro” este 2025, ya que a través de todo el año obtuvo premios y reconocimientos honoríficos a nivel federal y estatal.

Los galardones, fueron entregados por la innovación, impacto y compromiso de las políticas y estrategias aplicadas para erradicar la corrupción, eficientar la administración pública y mejorar el nivel de vida y el entorno de las y los habitantes del municipio.

Pérez Cruz, reconoció que no ha sido fácil su primer año de Gobierno por las deplorables condiciones en las que recibió el Ayuntamiento, pero que gracias al trabajo conjunto con los gobiernos federal y estatal se avanzó en transformar a Tlalnepantla en una ciudad para todos.

Comentó que el Gobierno de Tlalnepantla recibió por parte del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM), el Distintivo Anticorrupción 2025 en la categoría Sector Público Municipal.

El presidente municipal, afirmó que desde el inicio de la Administración el combate a la corrupción es frontal en las diversas dependencias del Ayuntamiento, y hoy ese esfuerzo es reconocido y premiado por representantes estatales.

También la secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Alhely Rubio Arronis, entregó esta distinción al alcalde con Mención Honorífica en la categoría de Autoridades Locales por la implementación del “Operativo Colibrí”, que tiene como objetivo la transformación de áreas verdes municipales.

Los “Operativo Colibrí”, 38 de ellos se realizaron en las zonas Poniente y 25 en Oriente, mediante los cuales se ha logrado la transformación de 83 parques, jardines y camellones.

Pérez Cruz, con gran orgullo menciona que, a través de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, entregó a Tlalnepantla el reconocimiento por haber obtenido el 91.3 por ciento, de cumplimiento en el programa federal “Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2025 – 2027”.

Explicó que dicho programa, busca fortalecer las capacidades institucionales de los municipios mexicanos para mejorar su gestión administrativa y la calidad de vida de las y los habitantes.

Agregó que, este galardón posiciona a Tlalnepantla en primer lugar a nivel estatal y octavo a nivel nacional en esta materia, sin embargo, continuarán poniendo énfasis en este programa que permite fortalecer las diferentes dependencias del Ayuntamiento.

Durante el Panel “Casos de Éxito en Transformación Digital Municipal: Experiencias de Vanguardia” que se llevó a cabo en Guanajuato, el Gobierno de Tlalnepantla demostró su compromiso en la implementación de tecnologías que permiten simplificar la tramitología y ahorrar tiempo en beneficio de las y los habitantes

En la categoría “Proyectos a desarrollar en el trienio 2025-2027”, el gobierno de Tlalnepantla obtuvo el primer lugar con distintivo IAPEM-Mujer, con el proyecto “Centro de Empoderamiento para las Mujeres “Elvia Carrillo Puerto”. Asimismo, recibió el segundo lugar con el proyecto “Centro comunitario de Salud Mental “Matilde Rodríguez Cabo Guzmán”.

La mención honorífica con Distintivo IAPEM-Mujer, fue para el Gobierno de Tlalnepantla con el proyecto “Plataforma Tlalnepantla”. También recibió la mención honorífica por el proyecto “Innovación tecnológica orientada al fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal.