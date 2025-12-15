DIF Atizapán seguirá construyendo un municipio más digno y humano: Arévalo

Atizapán, Méx.- Al rendir su informe de actividades 2025, la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF, Paty Arévalo Rubio, hizo un recuento de las acciones que han cambiado la vida de las familias de Atizapán de Zaragoza, entre las que destacan los comedores comunitarios en los que se han servido más de 960 mil comidas calientes.

Afirmó que lo que se hace bien, merece continuar para seguir dando resultados y seguir construyendo un Atizapán más digno, más humano y más fuerte.

Rodeada del amor de su familia y en presencia del presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, rindió cuentas a los atizapenses, que llenaron la Explanada del Palacio Municipal y ahí, dijo: “Hoy no es un día cualquiera, hoy es un día que se queda grabado en mi corazón y en la historia de nuestro municipio, porque una vez más nos hemos reunido para mirarnos a los ojos y decir: cumplimos. “Cumplimos porque nunca dejamos de escuchar, porque nunca dejamos de acompañar, porque nunca dejamos de servir”, dijo.

Agradeció la presencia de su esposo, el Presidente Municipal, Pedro Rodríguez y dijo:

“Pedro ha dicho algo que me acompaña siempre: cuando sociedad y gobierno caminan unidos, Atizapán crece y yo lo creo profundamente”. Cuando iniciamos nuestro trabajo, hace ya más de 25 años, compartimos la visión de construir un municipio más humano, más cercano y más entregado, y ahora podemos decir que seguimos avanzando”, recalcó.

Ante adultos mayores, madres de familia y cientos de beneficiarios de esta institución, Arévalo Rubio resalta la atención que se brinda a 350 menores diariamente en las estancias infantiles y a más de ocho mil atizapenses en los 13 Centros de Desarrollo Comunitario; dijo que, los adultos mayores vieron mejorada su calidad de vida en las cinco casas de día y en los 13 clubes de la tercera edad; además, resaltó la creación de la Procuraduría Municipal del Adulto Mayor.

En el 2025, se reforzaron los servicios médicos que ofrece el DIF municipal, con más de 100 mil consultas médicas y odontológicas y se efectuaron 200 jornadas itinerantes; se reinauguraron cuatro lactarios y se colocaron cinco cambiadores de bebés en puntos de alta afluencia.

Resaltó, la celebración de la campaña de recolección de cabello para elaborar pelucas oncológicas; así como la atención a personas con discapacidad, a través de más de 30 mil terapias y seis mil sesiones de equinoterapia.

Derivado de estas acciones, Arévalo Rubio ha sido distinguida con distintos reconocimientos, no sólo a nivel estatal y nacional, sino también internacional, así como nombramientos por su labor al frente de esta institución.

En representación del DIF Estado de México, Jorge Juan Villa Martínez, Director de los Centros Estatales de Rehabilitación, afirmó que “hoy en Atizapán de Zaragoza vemos un DIF Municipal con rumbo, con trabajo en territorio y con resultados. Gracias por demostrar con hechos que cuando el servicio público se ejerce con corazón, cambia realidades y se traduce en resultados”.