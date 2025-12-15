Concurso Estatal de Fotografía “Identidad Mexiquense” suma al 83% de los municipios

Toluca, Méx.- El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría General de Gobierno y del Consejo Estatal de Población (COESPO), anunció la exitosa conclusión de la edición 2025 del Concurso Estatal de Fotografía “Identidad Mexiquense”, participaron personas procedentes del 83% de municipios de la entidad, con lo que se reafirma el gran talento y la diversidad cultural del EdoMéx.

El certamen superó todas las expectativas, y logró que se sumaran 1,344 personas provenientes de 103 municipios del Estado de México, quienes enviaron un total de 2,644 fotografías.

El COESPO reconoció a todas y todos los concursantes por su extraordinario talento y pasión. Esta respuesta masiva es una clara muestra del orgullo y el compromiso de la ciudadanía con la riqueza de su territorio; además, extendió una gran felicitación a las y los ganadores, cuyo trabajo destaca por capturar la esencia de la Identidad Mexiquense.

El concurso se dividió en cuatro categorías de edad, lo que destaca una amplia representación generacional: