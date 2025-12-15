Concurso Estatal de Fotografía “Identidad Mexiquense” suma al 83% de los municipios
- 15 diciembre, 2025
- Estado de México
Toluca, Méx.- El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría General de Gobierno y del Consejo Estatal de Población (COESPO), anunció la exitosa conclusión de la edición 2025 del Concurso Estatal de Fotografía “Identidad Mexiquense”, participaron personas procedentes del 83% de municipios de la entidad, con lo que se reafirma el gran talento y la diversidad cultural del EdoMéx.
El certamen superó todas las expectativas, y logró que se sumaran 1,344 personas provenientes de 103 municipios del Estado de México, quienes enviaron un total de 2,644 fotografías.
El COESPO reconoció a todas y todos los concursantes por su extraordinario talento y pasión. Esta respuesta masiva es una clara muestra del orgullo y el compromiso de la ciudadanía con la riqueza de su territorio; además, extendió una gran felicitación a las y los ganadores, cuyo trabajo destaca por capturar la esencia de la Identidad Mexiquense.
El concurso se dividió en cuatro categorías de edad, lo que destaca una amplia representación generacional:
- Categoría A (menores de 15 años): 198 participantes
- Categoría B (16 a 30 años): 863 participantes
- Categoría C (31 a 45 años): 189 participantes
- Categoría D (46 años en adelante): 94 participantes
Ganadoras y ganadores de la Edición 2025:
-Categoría A
- Valeria Itzel Paulino Cruz – Villa Victoria
- Regina Paola Nolasco Negrete – Tianguistenco
- Luis Enrique Estrada Escobar – Valle de Bravo
-Categoría B
- Aldo González Albino – Temascalcingo
- John Alexis Alvarado Muñoz – Toluca
- Zaira Trejo López – Temascalcingo
- Categoría C
- Laura Isabel Esquivel Mejía – Atlacomulco
- Levi Aparicio Hernández – Chimalhuacán
- Óscar Leonardo Fuentes Chan – Tequixquiac
- Categoría D
- Arturo Rosales Chávez – Metepec
- Alexander Manuel Espín Paredes – Cuautitlán Izcalli
- Luis Jairo Ávila Reyes – Tultepec
La Lic. Lorena Ruiz Celaya, Secretaria Técnica del Consejo Estatal de Población, invitó a las y los mexiquenses a participar en las próximas ediciones del Concurso Estatal de Fotografía, con el fin de fortalecer el vínculo mediante su identidad y su territorio a través del poder de la imagen.