UAEMéx presentó Expo de movilidad y transporte 2025

Toluca, Méx. – Como parte de las actividades de retribución social de la Maestría en Movilidad y Transporte que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Facultad de Ingeniería, se llevó a cabo la Expo 2025 de Proyectos Finales de la Unidad de Aprendizaje “Política de Desarrollo, Transporte y Movilidad Sustantiva”.

El director de Transporte Universitario, Juan Roberto Calderón Maya, destacó que este ejercicio tiene como finalidad presentar propuestas de política pública urbana orientadas a fortalecer la movilidad sustentable en el Estado de México.

A su vez, la coordinadora de Estudios Avanzados de la Facultad de Ingeniería, Lourdes Loza Hernández, subrayó que, al ser un posgrado de carácter profesionalizante, se busca que los trabajos terminales tengan una aplicación directa en territorio y contribuyan a resolver problemáticas reales en beneficio de la sociedad.

En este sentido, el coordinador de la Maestría en Movilidad y Transporte, Germán García Benítez, explicó que la Expo permite al alumnado vincular sus proyectos con autoridades, organizaciones no gubernamentales y sectores públicos y privados, lo que favorece su futura implementación.

Durante la jornada se presentaron cinco proyectos de investigación enfocados en movilidad urbana, peatonal y ciclista, así como en el uso del Tren Interurbano México–Toluca.

Este ejercicio académico contó con la presencia de especialistas nacionales e internacionales como Miguel Ángel Rubiano Pedraza, coordinador de Seguridad Vial del Metro de Bogotá; Ángela Mariana Rojas Cruz, coordinadora del Departamento Administrativo de Planeación Distrital de la Alcaldía de Santiago de Cali; Verónica Ailee Bernal Torres, lideresa en Electromovilidad del Instituto de Transporte del Estado de México; Alejandro Camacho Dávila, representante de organizaciones no gubernamentales; además de la investigadora de la Facultad de Planeación Urbana y Regional, Claudia Ivett Alanís Ramírez, y el experto del Centro de Investigación en Movilidad Sustentable de la Facultad de Ingeniería, Javier Romero Torres.