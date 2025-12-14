Hombre muere atropellado en la carretera Toluca-Atlacomulco

Toluca, Méx.- Un hombre perdió la vida la mañana de este domingo tras ser atropellado por varios vehículos sobre la carretera Toluca–Atlacomulco, a la altura de la entrada a San Cayetano, frente a la Facultad de Turismo y Gastronomía de la UAEMéx.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima intentó cruzar la vialidad cuando fue impactada por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga. Posteriormente, otros vehículos pasaron sobre el cuerpo, el cual fue arrastrado sobre la cinta asfáltica, provocándole la muerte de manera inmediata.

Al lugar acudieron paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Más tarde, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida. Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con el conductor responsable.

Cabe destacar que a menos de 200 metros del sitio del accidente se localiza un puente peatonal, situación que será considerada dentro de las indagatorias.