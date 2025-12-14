Hamás confirma la muerte de alto comandante en Gaza tras ataque israelí

Gaza.- Hamás confirmó este domingo la muerte de Raed Saad, uno de sus altos mandos en la Franja de Gaza, un día después de que Israel anunciara que lo había abatido durante un ataque realizado en las inmediaciones de Ciudad de Gaza.

En un comunicado, el grupo islamista describió a Saad como el comandante de su unidad de fabricación militar. Por su parte, el gobierno israelí lo señaló como uno de los arquitectos del ataque del 7 de octubre de 2023, que detonó la actual guerra en Gaza, y afirmó que el militante participaba en la reconstrucción de la estructura de Hamás, lo que —según Israel— violaba el alto al fuego vigente desde hace dos meses.Israel indicó que el ataque contra Saad se produjo luego de que un artefacto explosivo detonara e hiriera a dos soldados israelíes en el sur del territorio palestino.

Hamás informó que ya fue designado un nuevo comandante, sin ofrecer mayores detalles, y sostuvo que el movimiento tiene derecho a “responder a la agresión de la ocupación”.

El ataque ocurrido el sábado, al oeste de Ciudad de Gaza, dejó cuatro personas muertas, de acuerdo con un periodista de The Associated Press que presenció la llegada de los cuerpos al Hospital Shifa. Además, tres personas resultaron heridas, según el hospital Al-Awda. En su declaración inicial, Hamás aseguró que el vehículo alcanzado era de uso civil.

Desde el inicio de la tregua, Israel y Hamás se han acusado de forma reiterada de violar el acuerdo de cese al fuego. Funcionarios de salud palestinos reportan que al menos 391 palestinos han muerto a causa de ataques aéreos y disparos israelíes desde que entró en vigor la tregua.

Israel sostiene que dichas acciones han sido represalias por ataques contra sus fuerzas y afirma que sus tropas han disparado contra palestinos que se aproximaron a la llamada “Línea Amarilla”, que separa las zonas de Gaza controladas por Israel del resto del territorio. Este domingo, el ejército israelí informó que abatió a un presunto miliciano que cruzó esa línea y se acercó a soldados en el norte de Gaza.

Israel ha exigido a Hamás la entrega de los restos del último rehén, Ran Gvili, como condición para avanzar hacia la segunda fase del alto al fuego, considerada la más compleja. Dicha etapa contempla el fin del gobierno de Hamás y la reconstrucción de Gaza desmilitarizada bajo supervisión internacional.

El ataque encabezado por Hamás en el sur de Israel en octubre de 2023 dejó alrededor de 1.200 muertos y 251 rehenes. La mayoría de ellos, o sus restos, han sido devueltos mediante acuerdos y ceses al fuego.Desde entonces, la ofensiva israelí en Gaza ha causado la muerte de más de 70.660 palestinos, aproximadamente la mitad mujeres y niños, según el Ministerio de Salud del territorio. Aunque la dependencia no distingue entre civiles y combatientes, sus registros son considerados generalmente confiables por la comunidad internacional.