Evitan en EdoMéx el pago del 93% del dinero exigido por extorsión

Toluca, Méx.– En la Mesa de Paz que preside la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez se informó que, como resultado de la estrategia estatal contra la extorsión y el fraude, y de la coordinación permanente con el Gobierno de México, en el Estado de México se evitó el pago del 93.3 por ciento del dinero exigido por quienes cometen estos delitos, lo que representa una efectividad cercana al 100 por ciento para impedir que las víctimas entregaran recursos a la delincuencia.

“Encabecé la Mesa de Paz de este día, donde la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que, gracias a las acciones de la Policía Cibernética, del 4 al 10 de diciembre se evitó el pago en el 93.3 % de las denuncias por extorsión”, señaló la Mandataria mexiquense a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el análisis de la Secretaría de Seguridad, este nivel de efectividad evito que 12 millones 026 mil 529 pesos llegaran a manos de la delincuencia. Asimismo, se destacó que las 748 denuncias ciudadanas presentadas en ese periodo fueron determinantes para activar de inmediato los protocolos de atención y contención.

En términos operativos, el resultado equivale a una efectividad prácticamente total en la contención del pago exigido, al impedir que el 93.3 por ciento de los recursos reclamados por extorsión y fraude fueran entregados a los delincuentes, lo que confirma la capacidad de respuesta inmediata de las autoridades y la relevancia de la denuncia ciudadana.

Del total de reportes recibidos, 317 correspondieron a extorsión telefónica; 218, a fraude telefónico; 36, a llamadas maliciosas; 17, a extorsión electrónica; 12, a amenazas; nueve, a extorsión por derecho de piso; una, a extorsión directa, y 138 a otros tipos de ilícitos.

“En el 089 pueden llamar y reportar si ustedes o alguien cercano están siendo víctimas de extorsión. ¡Juntas y juntos combatimos este delito! #ElPoderDeServir #EdoMexVSLaExtorsión”, agregó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus plataformas digitales.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México advirtió que la mayoría de las denuncias se relacionan con llamadas en las que los delincuentes afirman que las personas están bajo investigación y lanzan amenazas de daño (266 casos), con defraudadores que se hacen pasar por un familiar o conocido (68), llamadas maliciosas (36), extorsionadores que se presentan como víctimas (27), amenazas directas (12), además de otros reportes de diversa índole.

A la Mesa de Paz número 233, realizada en el Salón “Guadalupe Victoria” de Palacio de Gobierno, asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica, así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.