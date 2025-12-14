Delfina Gómez entrega apoyos a familias afectadas por lluvias en La Paz y Nezahualcóyotl

La Paz, Méx.- En respuesta a las afectaciones provocadas por la pasada temporada de lluvias, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, encabezó el pasado sábado 13 de diciembre una gira de trabajo por los municipios de La Paz y Nezahualcóyotl, donde entregó enseres domésticos a familias que vieron dañado su patrimonio, como parte de una estrategia de atención integral y recuperación social.

Durante el evento realizado en la colonia Valle de los Pinos, en La Paz, la mandataria estatal subrayó que la entrega de apoyos es resultado del trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de la contribución de la ciudadanía a través del pago de impuestos. Destacó que la suma de voluntades es fundamental para garantizar la tranquilidad de la población, especialmente en momentos de emergencia.

Gómez Álvarez reconoció que las lluvias registradas en distintos puntos del país ocasionaron severos daños, particularmente en estados como Hidalgo y Veracruz, y recordó que, aunque el Estado de México no enfrentó los estragos más graves, sí hubo comunidades que padecieron inundaciones significativas. En este contexto, resaltó el respaldo permanente del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien -dijo- ha dado ejemplo de un ejercicio del poder basado en el servicio, la cercanía y la empatía con la población.

En La Paz, las lluvias afectaron colonias como Valle de los Pinos, Valle de los Reyes, Floresta, Tepozanes y el centro de Los Reyes, con un saldo de mil 97 viviendas dañadas. Para atender la emergencia, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos desplegó maquinaria especializada, bombas agrícolas y sumergibles para el desalojo de agua. A ello se sumó la intervención de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), que aportó equipos hidroneumáticos, unidades de bombeo, carros cisterna y personal operativo, además del apoyo de organismos operadores de agua de municipios vecinos como Ixtapaluca y Chicoloapan.

Una vez superada la fase crítica, el gobierno estatal dio paso a la entrega de kits de enseres domésticos, con el objetivo de apoyar a las familias en el proceso de recuperación de su vida cotidiana. Cada paquete incluye dos colchones matrimoniales, una base de cama, una estufa de cuatro quemadores, un refrigerador y una licuadora, considerados artículos básicos para el funcionamiento de los hogares.

La gobernadora explicó que estos apoyos fueron posibles gracias a la realización de censos por parte de Protección Civil y las áreas de Bienestar, así como a la previsión presupuestal destinada a la atención de emergencias. Delfina Gómez también anunció que ya se cuenta con estudios técnicos para implementar acciones preventivas que eviten futuras inundaciones en La Paz, Nezahualcóyotl y otros municipios del oriente mexiquense; y señaló que uno de los principales retos para el próximo año será reducir las afectaciones por lluvias, así como avanzar en un programa intensivo de bacheo y rehabilitación de vialidades, una demanda histórica de la población.

La mandataria destacó que las obras de prevención se llevarán a cabo mediante esquemas de coinversión entre los tres niveles de gobierno, con la participación del Congreso local y federal a través de la aprobación del presupuesto. Asimismo, aseguró que las autoridades estatales y municipales mantendrán presencia constante para supervisar los trabajos y dar seguimiento a los compromisos adquiridos.

Finalmente, la gobernadora agradeció la labor de los cuerpos de seguridad y auxilio, entre ellos elementos de la Policía Estatal, Defensa, Guardia Nacional, Marina, Protección Civil, CAEM y servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno, quienes son los que realizan el trabajo directo en las calles y comunidades.Al acto asistieron Adrián Hernández Romero, coordinador general de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México; Martha Guerrero Sánchez, presidenta municipal de La Paz; Selina Trujillo Arismendi, diputada local del Distrito 31; el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, así como servidores públicos de ambos ayuntamientos.