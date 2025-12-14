Navidad en Movimiento fue un éxito en Toluca

Toluca, Méx.– La Plaza Fray Andrés de Castro fue escenario de una mañana distinta, donde el espíritu navideño se combinó con la activación física y la inclusión durante la jornada Navidad en Movimiento, organizada por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca (IMCUFIDET), en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer de Toluca y con el respaldo del Instituto del Deporte del Estado de México.

Desde temprana hora, decenas de personas se dieron cita para participar en esta sesión de activación física, realizada el pasado 13 de diciembre, que tuvo como objetivo fomentar hábitos saludables, promover la convivencia comunitaria y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del deporte adaptado y la inclusión de personas con discapacidad.

La actividad se desarrolló en un ambiente festivo, con música, dinámicas físicas y ejercicios accesibles para todas y todos los asistentes, quienes respondieron de manera positiva a la convocatoria. El evento formó parte de las acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Toluca para fortalecer la cultura del deporte y el bienestar social en espacios públicos emblemáticos del municipio.

Uno de los ejes principales de Navidad en Movimiento fue visibilizar el deporte como una herramienta de integración social. En ese sentido, el IMCUFIDET destacó la colaboración del Instituto del Deporte del Estado de México por su enfoque en la sensibilización sobre el deporte adaptado, así como la participación activa del Instituto Municipal de la Mujer de Toluca, que se sumó a la jornada con entusiasmo y compromiso.

Las y los asistentes no solo disfrutaron de una mañana de ejercicio, sino también de un espacio de convivencia incluyente, en el que se reforzó el mensaje de que la actividad física es para todas las personas, sin distinción. Como incentivo adicional, los primeros registros recibieron un souvenir conmemorativo del evento.

Al cierre de la jornada, las autoridades organizadoras agradecieron la participación ciudadana y el apoyo de colaboradores, reafirmando su compromiso de seguir generando actividades que impulsen la salud, la inclusión y el tejido social en Toluca.Sin duda, Navidad en Movimiento dejó una postal positiva y un mensaje claro: moverse también es una forma de celebrar.