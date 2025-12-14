Alcalde de Naucalpan entrega tarjetas electrónicas del Programa “Impulsando tu Educación”

Naucalpan, Méx.- La educación y el conocimiento son las “armas más poderosas” para abrir oportunidades y alcanzar sueños, afirmó el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez al encabezar la entrega de más de 3 mil tarjetas electrónicas del programa “Impulsando tu Educación” para estudiantes que han demostrado su excelencia educativa.

En el evento celebrado en el campo deportivo la Tolva, colonia el Capulín Soledad, el alcalde aseguró que este programa del bienestar se lleva a cabo para acompañar el crecimiento académico de los estudiantes y reconocer su esfuerzo.

Dijo que, “Impulsando tu Educación” es un programa de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social, para mejorar la calidad de vida de las y los alumnos de excelencia y que en un futuro se integren al mercado laboral, fortaleciendo así el desarrollo de Naucalpan.

Montoya Márquez, resaltó la importancia de la educación y el apoyo a la juventud, así como los programas sociales implementados por su administración. Enfatizó, la importancia de la preparación académica para las y los niños y jóvenes, quienes serán el futuro del país, buscando estimular a estudiantes destacados para que continúen sus estudios hasta la universidad.

El programa consiste en reconocer el alto desempeño académico y el esfuerzo de los niños y niñas de 6 a 12 años, con excelencia académica, con un promedio mínimo de 9.0, que residan en el municipio de Naucalpan, ofreciendo un estímulo económico único de mil 800 pesos.Acompañó al alcalde a esta entrega, la directora de Bienestar e Inclusión Social, Liliana Olvera Hernández.

Finalmente, dijo que, durante la presente administración, los apoyos se entregan de manera directa y sin intermediarios, garantizando que lleguen a quienes los necesitan y anunció la intención de ampliar la capacidad de estos programas el próximo año.