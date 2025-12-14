Por obras, alistan cierre nocturno en la Toluca–Atlacomulco

Toluca, Méx.- Debido a trabajos de mantenimiento, anunciaron el inicio de obras temporales durante el horario nocturno en un tramo de la autopista Toluca–Atlacomulco, como parte de los trabajos de ampliación que se realizan en esta importante vía de comunicación.

De acuerdo con la autoridad municipal, las labores forman parte de un proyecto de mejora en la infraestructura carretera, cuyo objetivo principal es incrementar la seguridad de los automovilistas y optimizar la movilidad en la región norte del Estado y de transporte de carga.

Ante el impacto que este cierre puede generar en los tiempos de traslado, se exhortó a la población de Ixtlahuaca y demás, así como a quienes utilizan esta autopista de manera habitual, a salir con mayor anticipación, considerar rutas alternas y atender en todo momento las indicaciones del personal vial y la señalización colocada en la zona de obras.

El cierre será el miércoles 17 de diciembre, a partir de las 22:00 horas y hasta las 06:00 horas del jueves 18, el cierre será total a la circulación en el kilómetro 32+000, en dirección hacia Atlacomulco.

Las autoridades también pidieron comprensión a los conductores, al señalar que los cierres serán temporales y se realizarán principalmente durante la noche con el fin de reducir afectaciones en las horas de mayor flujo vehicular.

Finalmente, la autoridad municipal. reiteró que estas obras buscan ofrecer una vialidad más segura y eficiente a mediano plazo, por lo llamaron a la ciudadanía a mantener la paciencia y colaborar con las medidas preventivas durante el desarrollo de los trabajos.