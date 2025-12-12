Zinacantepec entrega rehabilitación integral de la calle 2 de Abril

Zinacantepec, Méx.- El Ayuntamiento de Zinacantepec, encabezado por el presidente municipal Manuel Vilchis Viveros, entregó oficialmente la rehabilitación total de la calle 2 de Abril, una de las vialidades más transitadas y emblemáticas de la cabecera municipal. La obra forma parte del paquete de 75 acciones de infraestructura y beneficio social ejecutadas durante este año.

El gobierno municipal informó que esta intervención representa un avance significativo en el compromiso de la administración con el mejoramiento urbano, la seguridad y la calidad de vida de las familias zinacantepequenses.

Durante años, la calle 2 de Abril permaneció deteriorada; hoy luce completamente renovada gracias a una rehabilitación integral que incluyó pavimentación con concreto hidráulico, construcción de banquetas y guarniciones, sustitución de la red de agua potable, así como la incorporación de arbolado y áreas mejoradas que fortalecen la imagen urbana.

Uno de los elementos más destacados fue la instalación de 42 luminarias de última generación, lo que mejora la visibilidad y seguridad peatonal, especialmente en un corredor de alta afluencia escolar y comercial. Con ello, el gobierno municipal refuerza la iluminación pública como un instrumento fundamental para la prevención del delito y el bienestar comunitario.

En el tramo que rodea el Museo Virreinal de Zinacantepec, se añadieron acabados especiales y detalles en piedra que armonizan con el entorno histórico del Centro, dando continuidad al cuidado patrimonial que ha caracterizado otras obras recientes. Este enfoque garantiza que la modernización conviva de manera respetuosa con la identidad histórica del municipio.

Durante la supervisión y entrega oficial, el presidente municipal Manuel Vilchis Viveros destacó el beneficio directo para más de cinco mil personas que transitan diariamente por la zona. “Esta obra no solo embellece nuestro entorno y mejora la movilidad, también aporta mayor plusvalía, seguridad y dignifica uno de los puntos más representativos de nuestro municipio”, expresó.

Vilchis Viveros agradeció la confianza de las y los vecinos y reiteró que su administración mantiene un compromiso firme con el desarrollo municipal. “Seguimos trabajando con voluntad para transformar Zinacantepec. Falta mucho por hacer, pero hoy… ¡Zinacantepec avanza con paso firme!”, concluyó.