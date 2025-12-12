Gobierno del EdoMéx cierra 16 Días de Activismo con 56 mil participantes

Toluca, Méx.– Como parte de la campaña internacional 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, el Gobierno del Estado de México realizó del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2025 más de 50 actividades con la participación de 56 mil mexiquenses en conversatorios, conferencias y ferias de mujeres emprendedoras.

María Esther Rodríguez Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres (SeMujeres), destacó que esta iniciativa recuerda que la lucha contra la violencia de género debe ser permanente y reiteró que en el Estado de México las mujeres cuentan con el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

A través de la SeMujeres se firmaron tres convenios de colaboración, uno con la Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a fin de fomentar en los 36 mil agremiados en el Valle de Toluca la promoción de la igualdad sustantiva y la prevención de violencias en entornos escolares y comunitarios; con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para desarrollar emprendimientos sustentables en los 37 Centros LIBRE, y con la empresa DiDi para otorgar mil cupones de descuento para viajes de hasta 150 pesos para mujeres en situación de violencia.

Además, se realizaron cuatro asambleas informativas en los municipios de Toluca, Chimalhuacán, San Martín de las Pirámides y Tecámac, donde más de mil mexiquenses conocieron de manera directa los servicios, programas y rutas de atención que ofrece la SeMujeres; además se entregaron 5 mil 892 constancias de conclusión de cursos que se imparten en los Centros LIBRE de Aculco y Tecámac.

Asimismo, se efectuaron tres Jornadas por el Bienestar e Igualdad Sustantiva en Nezahualcóyotl, Jiquipilco y Ecatepec con una participación de 400 mujeres en pláticas sobre la salud mental en contextos indígenas; regularización y registro de actos jurídicos agrarios y cuidado personal.

Se impartieron seis conversatorios, cuatro de ellos coordinados por el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Estado de México en los municipios de Lerma, Ixtlahuaca, Zinacantepec y Tejupilco.

Con la campaña “En Redes No Te Enredes”, la SeMujeres realizó en los 11 municipios con Alerta de Violencia de Género conferencias con la activista Olimpia Coral, dirigidas a adolescentes sobre la prevención de la violencia digital; así mismo se hicieron visitas a mujeres privadas de su libertad en el penal Neza-Bordo.

En todas estas actividades se distribuyeron dos mil ejemplares de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres y se presentó el Programa Integral 2025-2029 con 208 líneas de acción para promover la igualdad y prevenir la violencia de género.