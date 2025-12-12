Barra de Abogados busca establecer vínculos con poderes del estado

Toluca, Méx.- La Barra de Abogados del Estado de México A.C. se encuentra en un proceso de reorganización y fortalecimiento institucional, para ampliar su presencia en la entidad y establecer vínculos de colaboración con los tres poderes del Estado, dio a conocer Agustín Flores Jaimes, coordinador del Programa de Actualización de Profesionalización Continua.

El integrante de dicha barra, adelantó que en breve sostendrán una reunión con el presidente del Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex), Héctor Macedo, para conocer de primera mano la política judicial vigente y establecer una relación de trabajo que permita a la Barra posicionarse como un aliado técnico y profesional.

También se contempla un encuentro en enero del próximo año con el presidente del Congreso mexiquense, para dialogar sobre las reformas relevantes al marco jurídico estatal y fortalecer la participación de los abogados mexiquenses en los procesos legislativos.

“Mantener una relación directa con los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo permitirá que la Barra de Abogados aporte desde su ámbito profesional, especialmente a partir del próximo año, cuando se busca consolidar esta dinámica de cooperación”, indicó.

Actualmente, la Barra está integrada por alrededor de 300 abogados, y se proyecta incrementar esta cifra con la ampliación de su presencia en al menos 50 municipios del Estado de México, anunció Flores Jaimes.