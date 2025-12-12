San Mateo Atenco activa Operativo Decembrino 2025 para reforzar seguridad y prevención

San Mateo Atenco, Méx.- Para garantizar la seguridad de habitantes y visitantes durante la temporada navideña, el Gobierno de San Mateo Atenco puso en marcha el Operativo Decembrino 2025, un despliegue especial de vigilancia, prevención y protección en todo el municipio.

La presidenta municipal, Ana Muñiz Neyra, informó que el dispositivo reforzará la presencia de la Dirección de Seguridad Humana, Orden Vial y Protección Civil en vialidades, parques, plazas comerciales del calzado, centros de barrio, tianguis, puentes peatonales y demás espacios públicos con alta afluencia durante estas fechas.

Como parte del operativo, se implementará también el programa “Rueda Seguro”, enfocado en salvaguardar la integridad de motociclistas y garantizar un tránsito vehicular ordenado.

La alcaldesa detalló que estas acciones se realizan de manera coordinada con la Policía Estatal, la Guardia Nacional y con corporaciones de municipios vecinos del Valle de Toluca, a fin de fortalecer la capacidad de respuesta y la cobertura preventiva.

Muñiz Neyra destacó que el operativo tiene un enfoque principalmente preventivo, orientado a inhibir conductas delictivas mediante vigilancia oportuna y la participación activa de la ciudadanía.

Asimismo, hizo un llamado a la población a moderar el consumo de bebidas alcohólicas, pues durante la temporada decembrina incrementan los accidentes de tránsito, los casos de violencia familiar y la violencia contra las mujeres, situaciones donde el alcohol suele ser un factor determinante.

Finalmente, exhortó a la comunidad a utilizar los canales oficiales de emergencia, como el número 9-1-1, los botones de emergencia ubicados en puntos de monitoreo inteligente del municipio y la línea 089 de denuncia anónima, en caso de requerir apoyo.