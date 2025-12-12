Delfina Gómez refuerza la seguridad del EdoMéx en coordinación con la federación

Ciudad de México.- En un acto realizado en Palacio Nacional, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, participó en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y en la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, encabezados por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Durante el encuentro, la mandataria estatal reafirmó el respaldo de la entidad mexiquense a los 11 acuerdos establecidos para fortalecer las políticas públicas en materia de seguridad y optimizar los procesos de judicialización.

“En Palacio Nacional, encabezamos el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Con la estrategia integral, trabajamos todos los días para construir la paz, fruto de la justicia”, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum durante el evento, resaltando la importancia de la coordinación entre distintos niveles de gobierno para garantizar la seguridad de la población.

La presidenta señaló que la erradicación de la extorsión constituye uno de los mayores desafíos del país. Para enfrentar este delito, se impulsará que sea perseguido de oficio, con sanciones más severas y una mayor promoción de la denuncia, con el objetivo de proteger a la ciudadanía y evitar que jóvenes sean captados por grupos delictivos.

Asimismo, Sheinbaum subrayó que los avances nacionales en materia de seguridad se han logrado gracias al trabajo coordinado entre dependencias federales, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, así como los gobiernos estatales y municipales.

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez destacó, a través de sus redes sociales, la relevancia de la colaboración entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la paz y la protección de la población. “Este día asistí a la 52a Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y 8a Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, encabezada por nuestra querida Presidenta de la República, la Doctora @Claudiashein. La colaboración entre autoridades es esencial para garantizar la seguridad y protección de la población. Desde el Gobierno del @Edomex, coordinamos acciones con el Gobierno federal para el bienestar y la paz de las y los mexiquenses”, escribió en su cuenta de X.

Entre las acciones estratégicas destacadas en el encuentro se incluyen el impulso a la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, el fortalecimiento de los centros de justicia para las mujeres, la consolidación de registros nacionales de información en seguridad pública y la certificación policial, medidas que buscan robustecer la capacidad de respuesta del Estado frente a la violencia y los delitos que afectan a la ciudadanía.

Con estos pasos, el Gobierno del Estado de México y la administración federal refuerzan su compromiso con la seguridad y la protección civil, consolidando esfuerzos conjuntos para garantizar la paz y el bienestar de la población en todo el país.