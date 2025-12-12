Avanza Almoloya pese a crisis, destaca Couttolenc

Almoloya de Juárez, Méx. – Tras escuchar el informe del Presidente Municipal, Adolfo Solís Gómez, el dirigente estatal del Partido Verde, José Alberto Couttolenc Buentello, reconoció que, aunque el ayuntamiento heredó problemas como falta de patrullas, servicios deteriorados y finanzas en rojo, el alcalde ha cumplido sin pretextos.

Couttolenc destacó que el progreso se debe al gobierno de puertas abiertas de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, cuyo respaldo permitió obras clave como el Boulevard Colibrí, además de la notable participación del secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares.

El líder verde reafirmó que la mandataria estatal cuenta con el apoyo de Almoloya de Juárez y de los Gobiernos Verdes, y agradeció la confianza ciudadana, comprometiéndose a seguir recorriendo comunidades y trabajando en los próximos años.