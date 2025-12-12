En Neza, tres mil familias han recibido título de propiedad en 2025

Nezahualcóyotl, Méx.- El alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo participó en la Jornada de Usucapión Social Itinerante más grande del 2025, impulsada por el Gobierno del Estado de México, con la que se benefició a 3,025 familias de 83 municipios mexiquenses.

Durante el evento, Cerqueda Rebollo destacó que esta jornada representa un avance histórico para miles de familias mexiquenses, ya que se emitieron 408 sentencias de usucapión, se entregaron 3,025 títulos de propiedad y posesión, de los cuales 241 corresponden a familias de Nezahualcóyotl.

Destacó que la regularización de la vivienda es un acto de justicia, por ello en Nezahualcóyotl se seguirá trabajando para que más familias tengan certeza sobre su patrimonio. Además, aprovechó para agradecer el apoyo de este programa estatal que acerca los servicios legales y de regularización a las comunidades, reduciendo tiempos, costos y trámites.

El funcionario dijo que hoy se ve la voluntad de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para impulsar políticas públicas que cambian vidas. Asimismo, reconoció el esfuerzo entre el Gobierno del Estado de México, el Poder Judicial y el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), así como el compromiso de las familias que realizaron este trámite para proteger su legado.

Cabe señalar que hasta el momento, durante la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez se han entregado 9,764 títulos de propiedad y el costo social del trámite fue de 1,040 pesos, frente a los 44,000 que costaría un juicio civil ordinario, con un subsidio estatal total superior a 65 millones de pesos para esta jornada.

Al evento asistieron representantes del Gobierno del Estado de México, del Poder Judicial y del IMEVIS, entre ellos Carlos Jesús Maza Lara, secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura en representación de la gobernadora; María Alejandra Almazán Barrera, del Poder Judicial del Estado de México; el director del IMEVIS, Alejandro Tenorio Esquivel, así como juezas y jueces especializados, autoridades municipales y las beneficiarias y beneficiarios.

La magistrada Almazán Barrera subrayó que Nezahualcóyotl reunió la jornada más grande del año, gracias a la confianza de la ciudadanía en las instituciones y el impacto del trabajo interinstitucional, que permite llevar certidumbre a miles de familias. Por su parte, Carlos Jesús Maza Lara precisó que este programa fortalece el ordenamiento urbano y reduce brechas de desigualdad.

En su oportunidad, Flor de Loto Meleza Yáñez, beneficiaria de esta jornada compartió su experiencia y señaló: “Hoy tengo el corazón lleno de emoción. Después de tantos años de esfuerzo, sé que mis hijas tendrán un lugar seguro y un patrimonio protegido”.