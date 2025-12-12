EdoMéx amplía Programa Mujeres con Bienestar a 700 mil usuarias

Chalco, Méx.– Con la de finalidad de otorgar a más mujeres mexiquenses apoyo económico, servicios médicos, educativos y jurídicos, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez ampliará el número de beneficiarias del Programa Mujeres con Bienestar en 2026, para pasar de 650 mil apoyadas actualmente a 700 mil.

Así se anunció en el evento Logros Bienestar 2025, encabezado por Juan Carlos González Romero, Secretario de ramo, en el que también informó que a partir del 15 de diciembre se realizará la dispersión monetaria de dicho programa, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

Además, en este espacio 8 mil 052 mexiquenses recibieron sus tarjetas de Mujeres con Bienestar; 2 mil 945 del programa Jóvenes con Bienestar; y se hizo la dispersión de seis mil despensas de Alimentación para el Bienestar y mil 140 de Niñez Indígena con Bienestar a habitantes de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chalco.

Al entregar 96 certificados universitarios y 454 de finalización de educación media superior, validados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), recordó que el programa Mujeres con Bienestar permite a este sector concluir la educación media superior y superior para que tengan mejores oportunidades laborales que se traducen en mayores ingresos para salir adelante y contribuir a la economía de sus hogares.

Con estas acciones el Gobierno del Estado de México trabaja para mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses con mayores oportunidades de desarrollarse de forma integral.