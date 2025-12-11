Vuelven infracciones en Naucalpan; aplicarán también a motociclistas

Naucalpan, Méx.- A partir del 23 de diciembre el gobierno de Naucalpan, retoma la aplicación de las infracciones en el territorio municipal, y dará paso a las sanciones aplicables de acuerdo al Reglamento de Tránsito del Estado de México vigente.

⁠Durante 15 días, se promoverá la concientización de la seguridad ciudadana en todo el municipio, encabezada por un Grupo Femenil de 40 Agentes de tránsito plenamente identificadas.

Al cumplirse la etapa de sensibilización se dará paso, a partir del 23 de diciembre a las sanciones aplicables de acuerdo al Reglamento de Tránsito del Estado de México vigente.

Entre las multas más comunes son, por estacionarse en lugares prohibidos, obstrucción de rampas, uso de celular al conducir, exceso de velocidad y maniobras peligrosas. Y nuevas disposiciones referentes a conductores de motocicletas.

Durante esta fase preventiva, se invita a la ciudadanía a informarse, respetar los señalamientos y cumplir el Reglamento de Tránsito estatal, a fin de fortalecer la cultura vial y el respeto a la normatividad urbana, iniciamos a partir de este 10 y hasta el 22 de diciembre este periodo de sensibilización, en un horario de 7 a 22 horas.

El estado de fuerza que operará el programa de multas e infracciones, es el Grupo Femenil, conformado por 40 policías que cuentan con Controles de Confianza vigentes. Este grupo cumplió con 80 horas de Capacitación y Certificación por parte de la Universidad Mexiquense de Seguridad.

Las agentes de tránsito que desde este día inician con las amonestaciones verbales, están plenamente identificadas, con su uniforme con distintivos naranjas e identificación. Además, de acuerdo a los controles establecidos no se pueden intercambiar de unidad ni de sector de responsabilidad.

El Gobierno de Naucalpan, previamente solicitó el Dictamen Técnico para la transferencia del servicio público de tránsito para iniciar con la implementación de las sanciones administrativas previstas en el Reglamento de Tránsito del Estado de México. El actuar del Grupo Femenil para infraccionar será supervisado por elementos de la Policía Ética.

De acuerdo a la normatividad del C5, Naucalpan está preparado cuenta con un listado del estado de fuerza, de las patrullas de acuerdo a 5 sectores en los que se divide, así como una subdirección, agrupamiento de infracciones y apoyo vial.

Las unidades cuentan con la cromática de la subdirección de Movilidad Infracciones, así como el listado de las agentes que cumplirán esta labor.

Es importante aclarar que no se contará con el traslado de vehículos porque no hay corralones ni grúas, las infracciones se realizarán in situ. Para la aplicación de las multas de tránsito por la corporación femenil cuenta con 25 sistemas “Hande Held”, equipamiento que permitirá evitar actos de corrupción, dado que, tras la aplicación, el ticket que emite trae diversos datos: la leyenda de Subdirección de Movilidad, en base a qué la infracción, la marca, la hora, el monto, quién y quién infraccionó, el motivo y el código QR. Solo se permitirá el pago con tarjeta en el sitio y en efectivo en la ventanilla de la Tesorería Municipal.

Del mismo modo, compartimos con la ciudadanía el número para aclarar cualquier duda, sugerencia y reportar cualquier queja en materia de infracciones al número 5587895590 ext. 1110 y Policía Ética: 55 21 95 41 60 número de WhatsApp y 55 87 89 55 90 llamadas.

Se sugiere a las y los conductores consultar el Reglamento de Tránsito del Estado de México actualizado, para que no los sorprendan. Entre las modificaciones a la normatividad se implementaron multas escalonadas por infracciones, prioriza la regularización, exige licencia y casco certificado para motos.