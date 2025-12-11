Gobierno del EdoMéx arranca Semana Anticorrupción 2025

Toluca, Méx.– El Gobierno del Estado de México, que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de la Contraloría estatal, dirigida por Hilda Salazar Gil, inauguró la Semana Anticorrupción 2025, un espacio en el que se refrendó el compromiso de la administración pública mexiquense con el control interno, la promoción de la denuncia responsable, la prevención de riesgos y la garantía de que cada actuación administrativa sea ejemplo de legalidad, transparencia y rectitud.

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, y como lo afirma la Organización de los Estados Americanos (OEA), la administración de Delfina Gómez también señala que los actos corruptos debilitan a las instituciones democráticas, erosionan el Estado de derecho y socavan el desarrollo económico y social de los países, por lo que es necesario estar alertas y actuar juntos.

Durante la apertura, se explicó que la Semana Anticorrupción de este año integra acciones dirigidas al fomento de valores desde edades tempranas, el avance en la profesionalización del servicio público, el impulso a la participación ciudadana y la consolidación de una gestión íntegra en el Estado de México.Salazar Gil destacó la importancia de promover desde la niñez principios y valores como la honestidad, ética e integridad, objetivos de la Carta Compromiso firmada el 9 de diciembre del año pasado entre la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Esta iniciativa se ha convertido en un referente al impulsar la formación ética entre niñas, niños y jóvenes, para crear bases sólidas para una cultura de integridad que perdure en el tiempo.

Asimismo, reconoció el compromiso de Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, por impulsar una formación integral que garantice el desarrollo de niñas y niños. De igual manera, se agradeció la colaboración de Gabriel Reyes Jaramillo, Coordinador de la Maestría en Administración Pública y Gobierno de la Facultad de Ciencias Políticas, por la presentación del panel “La Corrupción desde el Enfoque Infantil”, que permitirá comprender la mirada de la niñez y diseñar estrategias para promover comportamientos éticos desde las primeras etapas de vida.

Como parte de las actividades, alumnas y alumnos de 4.º, 5.º y 6.º grado de las escuelas primarias Las Américas y Cuauhtémoc, en Toluca, participaron en el taller “Guardianes por la Honestidad”, mediante el cual, a través de dinámicas lúdicas, fortalecen el pensamiento crítico y la toma de decisiones basada en valores.En su intervención, el titular de la SECTI subrayó que, en materia educativa, la integridad se expresa en procesos claros y transparentes de asignación de plazas, en mecanismos eficientes de control y supervisión, en la rendición de cuentas oportuna y en decisiones que privilegian el mérito, la vocación y el servicio. “La educación que queremos: humanista, cercana, inclusiva y transformadora, solo puede construirse si la sostenemos sobre los pilares de honestidad y confianza pública”, enfatizó.

Las actividades de la Semana Anticorrupción, orientadas a generar capacidades, compartir buenas prácticas, promover la participación ciudadana y fomentar alianzas en beneficio de la población mexiquense, están alineadas al Eje 1 del Plan Estatal de Desarrollo 2023–2029: “Cero Corrupción y Gobierno del Pueblo y para el Pueblo”, que reconoce que la corrupción deteriora la confianza, frena el desarrollo económico, agrava desigualdades y debilita a las instituciones.

La inauguración reunió a diversas figuras públicas, entre ellas Gerardo Pliego Santana, Presidente de la Comisión de Combate a la Corrupción de la LXII Legislatura; Liliana Dávalos Ham, titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; Nancy Flores Mendoza, magistrada del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial; Alberto Gándara Ruiz Esparza, magistrado consultor del Tribunal de Justicia Administrativa; José Martínez Vilchis, Comisionado Presidente del Infoem, y Víctor Leopoldo Delgado Pérez, presidente de la Codhem.