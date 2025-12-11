Reconocen a Tlalnepantla con Distintivo Anticorrupción 2025

Tlalnepantla, Méx.- En representación del alcalde Raciel Pérez Cruz; Germán Sánchez Salas, titular del Órgano Interno de Control, recibió el Distintivo Anticorrupción 2025 en la categoría Sector Público Municipal.

En esta 2ª Edición del concurso abarcó temas como transparencia, rendición de cuentas, fiscalización, participación ciudadana, buenas prácticas, anticorrupción, ética, entre otros.

Tlalnepantla en esta ocasión, obtuvo la condecoración en la categoría Sector Público. Se llevó a cabo la 2ª Edición del concurso para obtener este distintivo, Tlalnepantla obtuvo la condecoración en la categoría Sector Público Municipal.

Sánchez Dalas, comentó que desde el inicio de la Administración que encabeza el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, el combate a la corrupción es frontal en las diversas dependencias del Ayuntamiento, “hoy ese esfuerzo es reconocido y premiado por representantes estatales”, dijo.

Dijo que Tlalnepantla participó con el proyecto titulado: Modelos de Gestión de Riesgos de Corrupción para el Sector Público del Estado de México en la Coordinación de Catastro, Impuestos Inmobiliarios y Atención al Contribuyente del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz.

Informó que por unanimidad de votos del Consejo Evaluador como apoyo técnico del Jurado, el municipio fue galardonado como resultado de la implementación de este proyecto con el que se brinda un mejor servicio a la ciudadanía y se evitan actos de corrupción.

El reconocimiento fue entregado ante la presencia de representantes del Comité de Participación Ciudadana Estatal; Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM); Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y Poder Judicial del Estado de México.

El funcionario informó que desde la Contraloría Municipal seguirán implementando mecanismos y políticas públicas que generen un Gobierno transparente y cercano a las y los habitantes.