Reconocen esfuerzos en materia de anticorrupción en EdoMéx

Toluca, Méx.- En reconocimiento público a quienes desde su competencia, son proactivos y contribuyen al combate de la corrupción en la entidad mexiquense, el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM) entregó el Premio Anual y del Distintivo Anticorrupción 2025.

En la Escuela del Poder Judicial, en Toluca, el Presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del SAEMM, Alberto Gándara Ruiz Esparza destacó que la corrupción no se combate únicamente con normas y buenas intenciones, sino con convicción, con participación ciudadana y con proyectos.

En tanto, el Presidente del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García, reconoció a las y los galardonados a quienes consideró que representan que servir con honestidad sí es posible, necesario y, por ende, abona a la transformación de la vida.

A la vez, el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), José Martínez Vilchis enfatizó que, el SAEMM tiene una mejor oportunidad de hacer una propuesta que impacte a nivel nacional.

Para la edición 2025, se contempló tres categorías por cada reconocimiento: Entes públicos estatales; Entes públicos municipales y Sectores empresarial o social; y entregaron seis premios y cuatro distintivos.

Mientras tanto, el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría estatal, Miguel Ángel Cortes Islas reconoció que la grandeza de un pueblo se construye con unidad, integridad y el poder de servir, en concordancia con el Eje 1 del Plan Estatal de Desarrollo. Cero corrupción y Gobierno del Pueblo y para el Pueblo.