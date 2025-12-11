Aprueba Congreso iniciativa de reforma para creación del Juzgado Libre en EdoMéx

Toluca, Méx.- El Congreso del estado de México, aprobó la iniciativa de reforma constitucional para la creación del Juzgado Libre, (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), impulsada conjuntamente por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el titular del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Héctor Macedo García y el Presidente de la Junta de Coordinación Política, José Francisco Vázquez Rodríguez.

Es una iniciativa para fortalecer la respuesta judicial ante la violencia de género y garantizar un acceso más efectivo a la justicia para mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La propuesta de reforma a la Constitución Política estatal, crea juzgados especializados en órdenes y medidas de protección, e incorpora deberes reforzados para todas las autoridades del Estado y los municipios en el ámbito de sus competencias, para prevenir, atender y erradicar la violencia, y reconoce expresamente el derecho de mujeres, adolescentes, niñas y niños a vivir libres de violencia en todos los ámbitos.

La reforma precisa que las autoridades deberán garantizar dicho derecho bajo los principios de igualdad jurídica, dignidad humana, perspectiva de género, no discriminación, libertad y desarrollo integral, actuando con la debida diligencia, en concordancia con la Constitución federal.

Se trata de las modificaciones a los artículos 5 y 88 de la Constitución Política del Estado de México que da vida a un órgano jurisdiccional de operación permanente y especializada en órdenes y medidas de protección urgentes las 24 horas en todo el territorio estatal; el objetivo es responder sin retrasos y trabajar en coordinación para garantizar seguridad y acompañamiento a quienes más lo necesitan.

Previamente, en sesión de Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia, las Diputadas Ana Yurixi Leyva Piñón y Emma Álvarez Villavicencio, los Diputados, Carlos Martínez Zurita Trejo y Octavio Martínez Vargas, reconocieron que este modelo contribuye a garantizar el derecho de toda persona a vivir libre de violencia, a la integridad personal con igualdad jurídica y perspectiva de género uniéndose a los estados de Oaxaca y Baja California Sur, que cuentan con un juzgado similar.

En la reunión de comisiones unidas participaron las Magistradas María Alejandra Almazán Barrera y Elizabeth Rodríguez Colín, integrantes del Órgano de Administración Judicial, así como Cristel Pozas Serrano, Secretaria de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, quienes destacaron que este juzgado fortalecerá la respuesta judicial y garantizará un acceso más efectivo a la justicia para mujeres, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, buscando coordinación y homologación de procesos para dar una respuesta más rápida.