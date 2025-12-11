Gobiernos Verdes perciben avances en Temamatla, Atlautla y Huehuetoca

Temamatla, Méx.- Los municipios de Temamatla, Atlautla y Huehuetoca muestran avances en servicios básicos, salud, educación, seguridad, deporte y obra pública, tras años de pendientes, según los informes recientes.

El dirigente estatal del Partido Verde, José Alberto Couttolenc Buentello, acompañó a los presidentes municipales José Guadalupe Gómez Hernández, Lucas Torres Rosales y Juan Manuel López Adan, y destacó que los logros se deben a los principios de transparencia, cero corrupción y cercanía con la ciudadanía.

Couttolenc aseguró que los Gobiernos Verdes están gobernando con seriedad y orden, y que estos resultados ya se reflejan en mejoras tangibles para las comunidades. Reiteró que aún hay retos pendientes, pero reafirmó el compromiso de seguir trabajando con responsabilidad para las familias mexiquenses.

Los presidentes municipales que acompañaron a Couttolenc coincidieron en que el objetivo es garantizar que las políticas públicas lleguen de manera efectiva a la ciudadanía, priorizando la transparencia y la eficiencia en la gestión de recursos. Este recorrido se suma a una serie de acciones del Partido Verde para supervisar y fortalecer la administración municipal en toda la entidad.