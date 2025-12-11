EdoMéx y DiDi ofrecen movilidad segura a mujeres en situación de violencia

Toluca, Méx.– El Gobierno del Estado de México firmó un convenio de colaboración con la empresa DiDi para otorgar traslados seguros a las mexiquenses en situación de violencia o en procesos de atención integral que brinda la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres).

“Nuestra Gobernadora, la Maestra Delfina Gómez Álvarez, ha sido clara y firme en su mandato: toda acción que acerque justicia, protección y dignidad a las mujeres mexiquenses debe impulsarse sin reservas. Su liderazgo nos inspira a construir alianzas que transformen vidas”, enfatizó María Esther Rodríguez Hernández, Secretaria de las Mujeres.

Explicó que con este convenio DiDi otorgará mil cupones de descuento para viajes de hasta 150 pesos, los cuales permitirán el traslado de usuarias hacia alguna de las 93 Unidades de Atención a Mujeres en Situación de Violencia (UNIDAS), 37 Centros LIBRE o alguna de las tres sedes de Ciudad Mujeres donde recibirán atención, acompañamiento y continuidad en sus procesos psicológicos, jurídicos o capacitación para el empoderamiento hacia una vida libre de violencia.

La administración de los cupones será a través de la Dirección General de Prevención y Atención a la Violencia de la SeMujeres, área encargada de atender directamente a las usuarias que son víctimas de violencia.

Además, el Gobierno del Estado de México capacitará a las y los conductores de la plataforma en prevención de las violencias, y facilitará la descarga de la Cartilla de Derechos de las Mujeres a través de la aplicación, para que las usuarias la conozcan y ejerzan plenamente sus derechos.

Magaly Palacios, Gerente de Relaciones con Gobierno de DiDi, destacó la importancia de sumar esfuerzos entre el sector público y privado para garantizar condiciones de movilidad eficientes, apoyadas en tecnología e innovación, para el bienestar de las mujeres mexiquenses.

Con esta iniciativa, el Gobierno que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez refrenda su compromiso con la inclusión, mediante alianzas que fortalezcan el bienestar de las mujeres en situaciones de violencia o vulnerabilidad.