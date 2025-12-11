CODHEM y colectivos LGBTTTI+ unen esfuerzos contra la discriminación

Toluca, Méx.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) reafirmó su compromiso de fortalecer la Agenda LGBTTTI+ durante una reunión de trabajo con colectivos, activistas y personas trans, enfocada en impulsar acciones de colaboración y atención integral desde la administración pública estatal.

Al enfatizar que la dignidad debe ser una realidad plena para todas las identidades, el Presidente de la CODHEM, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, aseguró que la institución asume “un compromiso renovado y cercano, donde las voces de las personas no sólo se escuchen, sino que inspiren y orienten nuestras decisiones, programas y acciones”.

Durante el encuentro, se presentaron algunos de los avances logrados por la CODHEM en conjunto con las organizaciones, como la elaboración del directorio de colectivos LGBTTTI+; la firma de convenios y alianzas con organizaciones de diversidad sexo-genérica; y la creación de la Guía para la atención de las personas LGBTTTI+ en áreas de la administración pública del Estado de México, incluyendo versiones especializadas para los sectores educativo, salud y seguridad.

En su intervención, el ombudsperson reconoció la experiencia y convicción de Socialis, CODISEM, Redefine, Realitrans, Visibilizando Voces A.C., Fuera del Clóset y Charlemos de Diversidad, así como la participación de la activista independiente Anel Castañeda, por impulsar esta Agenda y abrir caminos de diálogo.

Víctor Delgado afirmó que el trabajo colaborativo demuestra que, al unir capacidades y voluntades, la CODHEM se consolida como una institución más humana, más cercana y más plural, plenamente comprometida con abrazar la diversidad, la cual, agregó, “no divide: ilumina”, y reiteró que en la Comisión no existe espacio para la discriminación, pues cada identidad cuenta con un lugar digno, seguro y con un profundo reconocimiento.

En el encuentro también participó la Subdirectora de Atención a la Discriminación de la CODHEM, Belén Benhumea Bahena, quien destacó la importancia de fortalecer la atención institucional hacia personas trans y hacia todas las identidades históricamente vulneradas, a través de capacitación, acompañamiento y vinculación con la sociedad civil.

Cada avance logrado junto con colectivos y personas activistas envía un mensaje firme hacia el futuro: construir un Estado de México más inclusivo, libre de cualquier forma de discriminación y con la dignidad humana al centro de cada acción.