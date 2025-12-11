EdoMéx fomenta igualdad y denuncia por acoso sexual entre servidores públicos

Toluca, Méx.– Para propiciar entornos laborales seguros, en los que las personas servidoras públicas puedan desenvolverse y realizar sus funciones de forma adecuada, la Secretaría de Bienestar publicó en el periódico Gaceta de Gobierno dos pronunciamientos como parte de las acciones implementadas para dar seguimiento a los 16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género, campaña a la que se sumó el Gobierno del Estado de México, liderado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

El primero, “cero tolerancia a las conductas de hostigamiento y acoso sexual de la Secretaría de Bienestar”, señala que cualquier persona puede denunciar este tipo de hechos con el propósito de sensibilizar y concientizar sobre lo que representa esta problemática y la importancia de tomar cartas en el asunto para erradicarla.

El segundo pronunciamiento “para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, por un ambiente laboral sano y libre de violencia en cualquiera de sus formas y manifestaciones en la Secretaría de Bienestar”, es un refrendo al compromiso de construir una sociedad más justa y equitativa, donde todas las personas, tengan acceso al mismo trato para que se puedan desarrollar en sus actividades cotidianas.

Por ello, ante cualquier conducta discriminatoria o violenta, el personal que conforma a esta dependencia, podrá acudir ante la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia para recibir atención de primer contacto, acorde a la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México, con asesoría del procedimiento que pueden iniciar para denunciar ante una instancia administrativa o ante el ministerio público, acompañamiento y respaldo en todo momento para resolver dudas o conocer las diferentes etapas del proceso.

Como parte de las actividades organizadas por las diferentes áreas de la dependencia en mención, se realizaron una colecta de artículos de higiene femenina, infografías, murales, conferencias, talleres y conferencias sobre temas como lenguaje incluyente y no sexista, sororidad, trata de personas, salud mental, diversidad sexual y violencia de género.Mediante estas actividades, el Gobierno del Estado de México refrenda el compromiso para combatir y erradicar estas problemáticas que afectan a la población y garantizar los derechos de cada persona.