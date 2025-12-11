Delfina Gómez resalta coordinación con el IMSS en la 116 Asamblea General Ordinaria

Puebla, Méx. – La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, participó en la 116 Asamblea General Ordinaria del IMSS, celebrada en el nuevo Hospital General Regional No. 36 “Carmen Serdán Alatriste” de Puebla, donde se presentó el informe de labores 2024-2025 del director general del Instituto, Zoe Robledo.

En el encuentro, al que asistieron gobernadores, legisladores, empresarios, secretarios de Estado y miembros del Voluntariado y la Fundación IMSS, la mandataria mexiquense destacó la importancia de la coordinación entre su administración y el IMSS-Bienestar para garantizar el acceso a servicios de salud de calidad.

“Acompañé a nuestra querida Presidenta @Claudiashein a la 116 Asamblea Ordinaria del @Tu_IMSS, donde el Director General @zoerobledo presentó su informe de labores 2024-2025. Como Gobernadora, agradezco la coordinación que hemos tenido con el IMSS para garantizar el acceso y servicios de salud de calidad a las y los mexiquenses. En los Gobiernos de la Transformación, la salud es un derecho y no un privilegio”, señaló Gómez Álvarez en redes sociales.

Durante su intervención, Zoe Robledo destacó que, durante los 36 años del neoliberalismo, el IMSS construyó únicamente 4,319 camas. Sin embargo, bajo la actual administración y el nuevo rumbo del Instituto, en los próximos dos sexenios se construirán 11 mil camas nuevas, más del doble de lo logrado anteriormente.

El director del IMSS resaltó además que la institución experimenta su mayor etapa de expansión en décadas, con más servicios, mayor personal y una ruta clara para mejorar los tiempos de atención, fortalecer el trato digno y garantizar la calidad en la atención médica para toda la población.

La gobernadora Gómez reafirmó que, en los gobiernos de la Cuarta Transformación, la salud se concibe como un derecho y no como un privilegio, subrayando la coordinación estratégica con el IMSS-Bienestar como un factor clave para ampliar la cobertura de servicios y mejorar la atención en todo el Estado de México.