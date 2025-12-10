Tigres y Diablos abren la batalla por el título en el Volcán

Saulo M

Saulo M 10 diciembre, 2025

10 diciembre, 2025 Deportes

Deportes Ligamx, Tigres

Ligamx, Tigres 0 Comments

Toluca, Méx.– La espera terminó y el futbol mexicano se alista para vivir otra noche de alta tensión. Este jueves arranca la final del Apertura 2025 entre los Tigres y el Toluca, un enfrentamiento inédito que promete intensidad, talento y un ambiente inmejorable en el Estadio Universitario. Será el primer capítulo de una serie que definirá al nuevo monarca de la Liga MX.

Tigres, bajo el mando de Guido Pizarro, llega decidido a imponer presencia en casa. El estratega argentino ha consolidado una defensa que terminó como la mejor del torneo y que será clave para contener el poder ofensivo escarlata. En ataque, los felinos presumen una baraja de figuras internacionales: Ángel Correa, Juan Brunetta, André-Pierre Gignac, Fernando Gorriarán y Diego Lainez, todos listos para marcar diferencias en un escenario que conocen bien.

Del otro lado, el Toluca pisa la cancha con la autoridad que le dio su paso firme durante la fase regular. Los Diablos Rojos empataron su eliminatoria 3-3 ante Monterrey, mientras que Tigres igualó 2-2 con Cruz Azul; ambos avanzaron por mejor posición en la tabla, un reflejo de su consistencia y del equilibrio que se espera en esta final.

El encuentro de ida se transmitirá por Azteca 7 con la cobertura del equipo de Azteca Deportes. La previa comenzará a las 19:50 horas, mientras que el choque arrancará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

La ilusión está encendida en ambos campamentos. Los Tigres buscarán hacerse fuertes en el Volcán, mientras que el Toluca intentará dar el golpe y acercarse a una nueva estrella. La vuelta se celebrará el domingo 14 de diciembre, donde se escribirá el último capítulo del Apertura 2025. La final está servida. El escenario, inmejorable. Y la emoción, garantizada.