Detienen en Nezahualcóyotl a presunto responsable de homicidio

Nezahualcóyotl, Méx.- Elementos de la Unidad de Inteligencia y policías del Sector 14 “Izcalli” detuvieron a un hombre identificado como Óscar Adán “N”, de 31 años, presuntamente implicado en un homicidio ocurrido el pasado 7 de diciembre en la colonia Esperanza.

La captura se realizó durante recorridos de vigilancia en la colonia Ejidos de San Agustín, cuando los oficiales detectaron al sujeto viajando a bordo de una motoneta sin placas. Al efectuar una revisión preventiva, le fueron encontrados envoltorios con una sustancia sólida con características similares a la cocaína.

Las autoridades también confirmaron que el detenido portaba un brazalete de libertad provisional, otorgado tras enfrentar un proceso por robo con violencia a comercio, antecedente que encendió alertas sobre su posible reincidencia delictiva.

Óscar Adán “N” fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La Policía de Nezahualcóyotl reiteró su compromiso de reforzar la vigilancia y las acciones de inteligencia para combatir los delitos de alto impacto en el municipio.