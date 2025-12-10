Forma UAEMéx líderes de pensamiento universitario

Toluca, Méx.- Martha Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), encabezó la ceremonia de investidura de grados de maestría y doctorado, espacio en el que destacó que la institución forma líderes con pensamiento crítico.

En el Aula Magna del Edificio de Rectoría, indicó que la conclusión de esta etapa formativa, inicia también el cumplimiento de la vocación pública de la UAEMéx: poner el pensamiento crítico, analítico y humanista al servicio de las comunidades y de la sociedad mexiquense.

Ante las y los graduados, la primera rectora de la UAEMéx, afirmó que las y los nuevos maestros y doctorados, cuentan con las capacidades para intervenir y proponer soluciones a las problemáticas locales, nacionales y globales.

Subrayó que la UAEMéx forma personas defensoras de la justicia, ética e inclusión, promotoras de sociedades diversas, igualitarias y respetuosas, por lo que convocó a la generación egresada a honrar el nombre de la institución, manteniendo la calidad moral y el compromiso de retribución social que distingue a la comunidad universitaria. “Por la construcción de una universidad cercana, incluyente y progresista, desde el epicentro del conocimiento de nuestra institución, les invito a darle nuevo sentido y fuerza a lo que orgullosamente nos ha dado identidad verde y oro durante cerca de 200 años”, dijo.

En tanto, Eufrosina Cruz Mendoza, activista defensora de los derechos humanos indígenas, destacó que la llegada de la rectora Zarza Delgado a la titularidad de la UAEMéx es un reflejo del poder de todas las mujeres, del que es posible dirigir una institución de educación superior.

Ante integrantes del Gabinete Universitario, del colegio de directores y de la comunidad auriverde, Eufrosina Cruz destacó que este logro no sólo pertenece a quienes hoy reciben un grado, sino también a todas las personas que acompañaron su camino. Subrayó que la formación universitaria demuestra que el conocimiento se construye con esfuerzo, disciplina y trabajo colectivo.

Finalmente, recordó que la UAEMéx está erigida sobre tierra mazahua, territorio de memoria e historia, lo que confiere a la comunidad universitaria una responsabilidad ética: pensar, investigar, cuestionar y actuar para reducir las desigualdades que persisten en el país, como un acto de justicia basado en el conocimiento con conciencia y compromiso social.