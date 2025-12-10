Llama Horacio Duarte a preservar la unidad en el movimiento de transformación

Jocotitlán, Méx.– Durante una gira por municipios del norte del Estado de México con motivo de los Primeros Informes de Gobierno municipal, el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, hizo un llamado a mantener la unidad dentro del movimiento de la Cuarta Transformación y a evitar divisiones que pongan en riesgo el proyecto que encabeza en la entidad la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

En representación de la mandataria estatal, Horacio Duarte asistió a los informes de gobierno de las alcaldesas de Chapa de Mota, Jocotitlán y del alcalde de Jiquipilco, donde destacó la importancia de consolidar el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno para fortalecer las políticas públicas orientadas al bienestar social.

Al participar en el informe de María Guadalupe Franco Cruz, presidenta municipal de Chapa de Mota, el secretario subrayó que en esta región del norte mexiquense el movimiento de transformación “es más fuerte que nunca”.Señaló que la colaboración con el gobierno estatal ha permitido ampliar la cobertura de programas sociales.

Duarte Olivares destacó que, solo en este municipio, más de 10 mil habitantes han recibido apoyos directos, cifra que representa más del 30 por ciento de la población. “Esto es posible porque ahora el dinero se destina a la gente”, afirmó al reiterar el respaldo del Gobierno del Estado de México a la administración local.

Posteriormente, al acompañar a Aylin López González en su Primer Informe como alcaldesa de Jocotitlán, el secretario reiteró que la unidad es un pilar fundamental para avanzar en el proyecto de transformación impulsado por la gobernadora Delfina Gómez. “Desde Jocotitlán refrendamos que la unidad hace la fuerza. No debemos permitir que agendas personales o de grupo dividan este movimiento”, expresó, al tiempo que insistió en que la población debe continuar como el centro de la acción pública.

En Jiquipilco, durante el informe del presidente municipal Antonio Escobar Félix, Duarte señaló que es “un honor” sumarse al compromiso de consolidar el proyecto mexiquense de transformación.“¡Que viva la Cuarta Transformación en Jiquipilco y en todo el Estado de México!”, sostuvo.

Ante funcionarios y habitantes reunidos para la presentación de resultados, Horacio Duarte enfatizó la importancia de mantener una estrecha coordinación con el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como con la administración estatal, para asegurar que las obras y acciones sociales lleguen de manera efectiva a la población.“Vamos por el camino correcto, pero debemos defender este proyecto y mantenernos unidos. El pueblo es el centro y así debe seguir siendo”, expresó.