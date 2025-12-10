Hugo Aguilar Ortiz presenta su primer informe de labores al frente de la SCJN

Ciudad de México.- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, rindió su primer informe de labores a 100 días de asumir el cargo, en el que destacó la necesidad de unidad entre los mexicanos y ofreció equilibrio y protección constitucional a todos los sectores del país.

Durante la Sesión Solemne, Aguilar Ortiz afirmó: “A cada sector de la vida nacional le extendemos un llamado a la unidad. México necesita que trabajemos juntas y juntos, que las diferencias no se conviertan en barreras, sino en oportunidades para fortalecer nuestras instituciones democráticas”.

En la ceremonia, celebrada en el Salón de Pleno de la SCJN, estuvieron presentes la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Rosa Icela Rodríguez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum; Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado; y Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. También asistieron la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; y la gobernadora de Baja California y presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), Marina del Pilar Ávila, entre otros.

El ministro presidente subrayó que la independencia judicial está garantizada como elemento esencial para la estabilidad del país y la confianza social y económica. “La independencia exige prudencia y carácter, exige comprender que las presiones externas pueden variar, pero la Constitución permanece, y es esa permanencia la que debe orientar nuestras decisiones”, dijo Aguilar Ortiz.

Aguilar Ortiz presentó los 10 ejes que guiarán el trabajo de la Corte: justicia pluricultural y humanista; justicia ambiental y garante de derechos sociales, económicos y culturales; justicia cercana al pueblo; con perspectiva de género e inclusión social; de calidad y comprometida con la austeridad; digital; honesta y transparente.

El ministro presidente criticó la situación anterior del Máximo Tribunal, señalando que se recibió una “Corte lenta, anquilosada, ensimismada y hasta soberbia”, alejada de la fiscalización, la rendición de cuentas y los intereses de la ciudadanía.

La sesión concluyó con la participación de niñas y niños de la comunidad de Santiago Oxtoc Toxhie, Aculco, Estado de México, quienes interpretaron el Himno Nacional en lengua otomí, en un acto simbólico de inclusión cultural.