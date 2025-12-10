El Estado de México tendrá un presupuesto de 410 mil 342 mdp en 2026

Toluca, Méx.- El pleno del Congreso del Estado de México, aprobó el presupuesto para el año 2026, que incluye un total de 410 mil 341 millones 615 mil 262 pesos, lo que representa un incremento del 5.6 por ciento respecto al presupuesto de 2025.

Por unanimidad de votos, la LXII Legislatura mexiquense aprobó el Paquete Fiscal para el ejercicio 2026, las leyes de ingresos estatal y municipales, presupuesto de egresos, reformas al Código Financiero estatal y otros ordenamientos, así como la autorización del Programa de Financiamiento FAIS Municipal.

El diputado Osvaldo Cortés Contreras, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas, al leer el dictamen, señaló que se fortalecen los programas sociales, se atienden las carreteras y caminos mexiquenses, se robustece la inversión pública, se respalda el Plan Integral de la Zona Oriente y se incrementan los ingresos para los municipios.

Reconoció las aportaciones, apertura y disposición de los grupos parlamentarios de la LXII Legislatura de morena, PVEM, PT, PRI, PAN, MC y PRD, cuyas propuestas fueron incorporadas durante la dictaminación en comisiones. También destacó el compromiso de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por presentar una iniciativa de paquete fiscal responsable y balanceada.

El dictamen del presupuesto de egresos precisa que el proyecto, formulado con disciplina, planeación, realismo financiero y austeridad republicana, deja atrás inercias históricas y prioriza el bienestar social, traduciendo la visión transformadora del gobierno.

Respecto a la Ley de Ingresos estatal, el documento subraya un enfoque que refuerza el mandato popular de contar con un gobierno honesto, austero y eficiente, que consolide finanzas públicas sanas, justas y transparentes, y que comparte la visión de mantener una política de no contratación de deuda pública.

En cuanto a la Ley de Ingresos municipal, se establece que no habrá nuevos rubros impositivos y que, por el contrario, se impulsan medidas para reducir el rezago en el cumplimiento de obligaciones fiscales, fortaleciendo la recaudación municipal.

Entre los rubros que sobresalen, están, fortalecimiento de la Secretaría del Agua, con dos mil 210 millones 338 mil 472 pesos; la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) tuvo tres mil 31 millones 30 mil 534 pesos; y la Comisión Técnica del Agua, nueve millones 475 mil 374 pesos.También, se dio un incremento del orden de 50 millones de pesos para reforzar el equipamiento de seguridad de corporaciones municipales.

Los programas sociales a través de la Secretaría del Bienestar, habrán de destinar 15 mil 114 mdp; además de tres mil 212 mdp para pueblos y comunidades indígenas que recibirán diversos servicios.“Se incrementó el presupuesto para la Secretaría de Desarrollo Económico a 282 millones 74 mil 577 pesos; y para la mejora regulatoria, la Secretaría de Desarrollo Económico tendrá 25.8 mdp (ambas solicitudes de morena, PAN, PT y MC)”.