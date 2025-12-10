Sheinbaum descarta intervención de EE. UU. contra cárteles en México

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó que no responderá de manera individual a las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, relacionadas con la posible intervención de Estados Unidos contra los cárteles de la droga en territorio mexicano.

Durante su mensaje, la mandataria destacó que “eso no se va a dar porque no es necesario, primero”. Añadió que México es un país soberano y que “nunca aceptaríamos una intervención extranjera”.

Sheinbaum también recordó que México y Estados Unidos ya cuentan con un entendimiento en materia de seguridad, lo que refuerza la cooperación bilateral sin la necesidad de medidas unilaterales.

En cuanto al tono de Trump, la presidenta señaló que “no necesitamos contestar a cada declaración del presidente Trump, él tiene su pensamiento, muchas cosas no estamos de acuerdo, pero siempre buscamos la mejor relación entre México y Estados Unidos y hasta ahora ha sido muy respetuoso”.

Con estas declaraciones, Sheinbaum subraya la postura de soberanía y coordinación en seguridad que mantiene su gobierno frente a los desafíos del narcotráfico y la relación bilateral con Estados Unidos.

Por otra parte, la mandataria federal informó que México continúa negociando con autoridades de Estados Unidos la entrega de agua pendiente establecida en el Tratado de 1944, tras la solicitud del presidente estadounidense, Donald Trump, para evitar la imposición de aranceles.

Explicó que se mantiene coordinación con los gobernadores de los estados fronterizos que podrían verse afectados por la escasez de agua, a fin de garantizar que el suministro no impacte el consumo humano ni a los agricultores. Entre los estados involucrados destacó Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua.

“Se está buscando entregar el agua a Estados Unidos de acuerdo a lo que dice el tratado, sin afectar el consumo interno ni la actividad agrícola. Estamos trabajando conjuntamente para que no haya diferencias y se entienda la situación que esto representa”, declaró Sheinbaum.

La presidenta adelantó que esta tarde se llevará a cabo una nueva reunión con el gobierno estadounidense para evaluar contrapropuestas y alcanzar un acuerdo que beneficie a ambos países. “Se hizo una propuesta, el equipo del gobierno de los Estados Unidos la recibió, contestó, y hoy tendremos otra reunión. Espero que lleguemos a un acuerdo conociendo la cantidad de agua que existe y lo que necesita cada país”, señaló.

Sheinbaum recordó que el Tratado de 1944 establece que los volúmenes de agua que no puedan entregarse a Estados Unidos en un periodo de cinco años debido a sequías excepcionales pueden transferirse en el ciclo siguiente. Al respecto, afirmó que entrar en una renegociación del tratado no es necesario, ya que, según los expertos, el acuerdo sigue siendo muy benéfico para México.

Lo que sí se requiere, explicó, son actas o acuerdos adicionales según la cantidad de agua disponible, como los realizados en 2000 y 2020, así como reuniones más frecuentes de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) para dar seguimiento al cumplimiento del tratado. “En lugar de renegociar, lo que tenemos que hacer es establecer un diálogo permanente con Estados Unidos para atender las necesidades basadas en la disponibilidad de agua de nuestro país”, concluyó.