Nombran a titular del DIF Atizapán como Vicepresidenta Internacional del IMG

Atizapán, Méx.- Durante la Cumbre Mundial de Municipalistas, celebrada en el Senado de la República, la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF de Atizapán de Zaragoza, Paty Arévalo Rubio, fue nombrada Vicepresidenta Internacional del Instituto Mejores Gobernantes y reconocida con la Medalla al Mérito Ben Lamat.

Arévalo Rubio comentó: “en la Cumbre Mundial de Municipalistas, tuve la oportunidad de compartir desde el Senado nuestras experiencias exitosas en desarrollo sustentable, innovación y gestión municipal. Llevé la voz de Atizapán para demostrar que, con transparencia y trabajo en equipo, se logran políticas públicas que verdaderamente transforman vidas”.

Dijo que cada programa y cada acción del DIF Atizapán, tiene un solo objetivo: mejorar la calidad de vida de las familias, por lo que este reconocimiento internacional es un compromiso renovado para seguir implementando las mejores prácticas para los habitantes de este municipio.

La presidenta honoraria del DIF Atizapán, mencionó que a través de este Sistema Municipal ha impulsado la creación de la Procuraduría del Adulto Mayor, las Caravanas de Salud, Lactarios Municipales, el programa Raíces de Amor, apoyo a emprendedoras, entre otras acciones que impactan de manera directa en la vida de las familias del municipio.