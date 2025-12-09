Toluca vibró con los ídolos de la AAA en una tarde espectacular

Toluca, Méx.– El Salón Rojo del Club Toluca fue escenario de una velada llena de adrenalina, espectáculo y tradición mexicana, donde varias centenas de aficionados disfrutaron de una mega función de lucha libre con figuras consolidadas del pancracio nacional. Lo anterior, en el marco del 60 aniversario de Refaccionaria El Árbol, que literalmente “echó la casa por la ventana” al organizar un evento de primer nivel.

Desde muy temprano se vio el entusiasmo de familias completas, amigos y amantes de la lucha libre, quienes ingresaron al recinto para tomarse fotografías, recibir souvenirs y vivir de cerca el choque entre las grandes estrellas del cuadrilátero. La atmósfera fue de fiesta total: luces, música, máscaras, gritos; cada lance, llave y castigo sobre la lona hizo estallar a la afición.

La cartelera ofreció encuentros de alto impacto con gladiadores como Argenis, Hijo de Máscara 2000, Histeria, Ciclón Ramírez Jr., Huracán Ramírez Jr., Dr. Karonte Jr., Octagoncito, Rey Espectrito, Mini Drago, Yuriko, Demonio Azteca, Mercenario, entre otros, quienes hicieron vibrar a los presentes con su estilo espectacular.

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó la luchadora Místique, quien convivió durante horas con niñas, niños y fanáticos que tuvieron la oportunidad de llevarse foto, autógrafo y una playera conmemorativa. También hubo una cámara 360 para generar recuerdos en video y diversas dinámicas que mantuvieron al público participando de principio a fin.

El evento fue organizado por Refaccionaria El Árbol, empresa con seis décadas de trayectoria en el sector automotriz del Estado de México. Como parte de su aniversario, brindaron alimentos, bebidas y diferentes sorpresas de manera gratuita a los asistentes como muestra de agradecimiento al público mexiquense.

En la recta final de la función se realizó el tradicional corte de pastel, al cual se unió el mariachi para entonar “Las mañanitas” y coronar una noche inolvidable en la capital mexiquense.

Este tipo de actividades refuerzan el arraigo de la lucha libre como patrimonio deportivo y cultural del país, fortaleciendo la convivencia y el entretenimiento familiar en el Valle de Toluca, donde la lucha sigue siendo pasión, identidad y espectáculo puro.