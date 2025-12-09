Diputados aprueban prohibición de vapeadores

Ciudad de México.- Con 324 votos de la mayoría oficialista, la Cámara de Diputados aprobó este martes una reforma a la Ley General de Salud que establece la prohibición absoluta de la fabricación, importación, exportación, distribución, comercialización y uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares, en medio de un intenso debate entre bancadas.

Legisladores de Morena, PT y Partido Verde defendieron la medida como una acción necesaria para proteger la salud pública, mientras que diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano denunciaron que la reforma implica criminalizar a jóvenes consumidores y fomentar políticas prohibicionistas.

El morenista Pedro Mario Zenteno calificó la reforma como “un paso histórico” en la defensa de la salud y una “transformación profunda que fortalece la rectoría del Estado en materia sanitaria”.

Zenteno detalló que, en el caso específico de los vapeadores y cigarrillos electrónicos, la iniciativa establece prohibición absoluta en todos los niveles de producción, comercio y publicidad.

Sin embargo, subrayó que no habrá sanciones para consumidores individuales, sino únicamente para quienes busquen comercializar o distribuir estos dispositivos.

El diputado adelantó que la mayoría oficialista presentará una reserva para dejar explícito que los usuarios no serán perseguidos, luego de las críticas al dictamen original.

Pese a la aclaración, la diputada priista Ana Isabel González sostuvo que los artículos 282 Quater y 452 Bis mantienen la criminalización de consumidores, al tiempo que cuestionó la eficacia de una prohibición total.

Antes del debate, la emecista Irais Virginia Reyes presentó una moción suspensiva para frenar la discusión, señalando que la iniciativa era “regresiva, absurda, autoritaria y prohibicionista”, pero fue rechazada por el pleno.

También de Movimiento Ciudadano, Amancy González Franco advirtió que una política de prohibición abrirá la puerta a un mercado negro de vapeadores, como ha ocurrido en otros países.

Entre quienes defendieron la reforma, la petista Margarita González afirmó que los vapeadores representan riesgos reales documentados: nicotina, sustancias tóxicas, daño pulmonar, cardiovascular, adicción e impactos en el desarrollo cerebral de adolescentes.

La reforma aprobada en lo general incluye otras modificaciones de alcance estructural, entre ellas:

Regresar al Estado la rectoría de la política pública de salud a través de la Secretaría de Salud.

Crear un esquema de contratación consolidada de medicamentos e insumos.

Regular el aprovechamiento estratégico del plasma residual para producción de hemoderivados.

Fortalecer las facultades de la Cofepris.

Actualizar las listas de psicotrópicos y estupefacientes.

Avanzar hacia la atención de salud universal.

La discusión en lo particular continuará en las próximas horas, donde se espera que se presenten reservas relacionadas específicamente con la no penalización de consumidores.