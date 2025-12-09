Mujer joven muere atropellada en Paseo Tollocan

Toluca, Méx.- Una mujer aproximadamente 25 años, aún sin identificar, murió la mañana del martes tras ser atropellada en los carriles laterales de Avenida Paseo Tollocan, a la altura del cruce con Boulevard Aeropuerto, en Toluca.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven habría intentado cruzar la vialidad cuando un vehículo que circulaba a alta velocidad la arrolló y huyó del lugar, dejándola con lesiones que le causaron la muerte de manera casi inmediata.

La víctima vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera beige y tenis blancos. Paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) acudieron al sitio y confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía Estatal acordonaron la zona en espera de la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que realizará el levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias para intentar identificar a la víctima y localizar al conductor responsable.