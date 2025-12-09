Precios del México ante Portugal en la reapertura del Estadio Azteca

Ciudad de México.– El futbol mundial regresará al corazón de México por la puerta grande. La Selección Mexicana enfrentará a Portugal el próximo 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en el remodelado Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca, en un partido amistoso que formará parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde nuestro país será uno de los anfitriones.

El encuentro destaca por la presencia de figuras de talla internacional como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y Vitinha, quienes encabezarán al equipo portugués en su visita al renovado inmueble, uno de los más emblemáticos del futbol mundial y que vivirá su reapertura con un espectáculo que ha generado una alta expectativa entre los aficionados mexicanos.

Ante este panorama, la boletera oficial Fanki confirmó la lista de precios para los boletos del duelo que ha sido catalogado como uno de los más atractivos en el calendario tricolor previo al Mundial. Los accesos se venderán únicamente a través de su plataforma digital y tendrán un rango amplio de costos que irán desde los 500 hasta los 9 mil pesos, dependiendo de la zona del estadio y los servicios incluidos. Se aclaró que estos precios no contemplan cargos por servicio adicionales.

La boletera detalló que la preventa se realizará del 10 al 12 de diciembre de 2025 y será exclusiva para tarjetahabientes Banorte, quienes podrán adquirir sus boletos con facilidades de pago a cinco y 10 meses sin intereses en productos participantes. La fecha de inicio de la venta general será anunciada más adelante, aunque se prevé una demanda considerable que podría agotar el boletaje en poco tiempo debido al atractivo del rival europeo y el simbolismo de la reapertura del inmueble.

El compromiso ante Portugal representará para México una medida real del nivel competitivo previo a la Copa del Mundo y, al mismo tiempo, un regalo para la afición que podrá disfrutar nuevamente de partidos internacionales en un estadio que ha sido sede de momentos históricos y que ahora se prepara para vivir una nueva era.