Larcamón afirmó que no fue a Qatar a salvar el semestre, sino a competir por Cruz Azul

Doha, Qatar.– El Cruz Azul está listo para enfrentar a Flamengo en los cuartos de final de la Copa Intercontinental 2025, pero el enfoque del equipo no es el que muchos imaginan. Así lo dejó claro el técnico cementero, Nicolás Larcamón, al asegurar que este duelo no representa un intento desesperado por corregir la eliminación en la Liga MX, sino una oportunidad legítima para competir en la élite internacional.

En la última conferencia antes del juego, Larcamón fue directo al mensaje: la presión mediática de “salvar el semestre” no forma parte del vestidor celeste. Para el entrenador argentino, esta instancia se ganó con méritos deportivos y ahora toca asumirla con orgullo y responsabilidad.

“Para todos los que formamos parte de la delegación es una posibilidad importante de representar al club en una competencia de este nivel”, afirmó.

El estratega resaltó que el grupo ha trabajado para que cada partido refleje una identidad e intención clara en el campo, y que el pase a esta Copa Intercontinental no fue casualidad.

“Esta es una oportunidad global que nos ganamos en la cancha y queremos demostrar que Cruz Azul está para competir contra los mejores”, agregó.

Larcamón también abordó el estado emocional del plantel tras la eliminación frente a Tigres. Reconoció que el golpe fue doloroso, pero destacó la personalidad y el carácter del grupo para levantarse rápido.

“Lo que mostramos en semifinales fue acorde a lo que trabajamos todo el torneo. Ahora el desafío es trasladarlo a un escenario internacional”, comentó.

El “Derbi de las Américas” se jugará este miércoles 10 de diciembre a las 11:00 horas en Doha, Qatar, con el campeón de Concacaf enfrentando al todopoderoso y recién bicampeón Flamengo, favorito por su presente de campeón en Brasil y Sudamérica.

Aun así, Larcamón no se achica. Su mensaje es firme: Cruz Azul no viajó para sobrevivir, viajó para competir y para dejar huella en el mundo. La pelota tendrá la última palabra… y los cementeros, la gran oportunidad de demostrarlo.