Pide Sheinbaum aclarar primeros comunicados de la FGR

Ciudad de México.– A menos de una semana de haber asumido el cargo, la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, enfrenta ya su primer cuestionamiento público luego de que la institución emitiera versiones contradictorias sobre el delito que investiga tras la explosión de un vehículo en Coahuayana, Michoacán.

El pasado 6 de diciembre, la FGR difundió dos comunicados distintos sobre el mismo hecho —una explosión registrada en las instalaciones de la policía comunitaria del municipio— lo que generó confusión entre la prensa, especialistas y autoridades.

A las 16:08 horas, el área de comunicación social envió el comunicado 808/2025, en el que señaló que la Fiscalía ya trabajaba en coordinación con el gabinete de seguridad federal y autoridades de Michoacán para apoyar a las familias de las víctimas y avanzar en las indagatorias. El documento especificaba que la institución había iniciado una carpeta de investigación para identificar y detener a los responsables, y que brindaría apoyo técnico a la Fiscalía estatal con peritos en explosivos.

Sin embargo, a las 18:16 horas, la fiscal Godoy publicó en su cuenta de X un comunicado sin número donde aseguraba que la FGR investigaba el caso como terrorismo, lo que habría representado el primer reconocimiento oficial de este delito en la historia reciente del país.

“El FGR, a través de la FEMDO y la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de terrorismo”, señalaba el mensaje difundido personalmente por Godoy.

La confusión aumentó cuando, al día siguiente, la Fiscalía emitió el comunicado 809/2025, en el que se informó que la indagatoria correspondía en realidad al delito de delincuencia organizada, reafirmando la colaboración con autoridades federales y estatales para esclarecer la explosión del vehículo. Este documento fue compartido nuevamente por la fiscal, ahora a través del enlace institucional.

Ante la discrepancia, la presidenta Claudia Sheinbaum una explicación pública:

“La Fiscalía tiene que explicarlo. Mañana lo pueden explicar, pero tiene que ver muy claramente cómo se clasifica un delito de terrorismo en México, qué quiere decir en términos del Código Penal o delincuencia organizada, y también saber exactamente qué pasó”, señaló durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum subrayó la importancia de realizar una investigación completa para esclarecer las causas del estallido, determinar responsabilidades y establecer correctamente la tipificación del delito.

Hasta el momento, la FGR no ha aclarado si la contradicción se debió a un error, a una reclasificación del caso o a una falla de comunicación interna, mientras el país permanece atento a la postura de la nueva fiscal en su primera semana de gestión.

Por otra parte, negó que México esté incumpliendo el Tratado de Aguas de 1944, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump exigiera la entrega inmediata de 246 millones de metros cúbicos de agua antes del 31 de diciembre y amenazara con imponer un arancel del 5 % a todas las exportaciones mexicanas si no se cubre el faltante.

“Yo estoy convencida de que, como en otras ocasiones, vamos a llegar a un acuerdo para beneficio de Estados Unidos y de México”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum explicó que, en el ciclo quinquenal 2020-2025, México mantiene un adeudo aproximado de 1,067 millones de metros cúbicos del Río Bravo. Sin embargo, puntualizó que existen dos limitaciones insalvables para cumplir la demanda en el plazo fijado por Washington: la disponibilidad real del recurso y la condición de sequía extraordinaria, reconocida en el propio tratado bilateral.

Recordó que el acuerdo de 1944 permite diferir el agua faltante al siguiente ciclo de cinco años cuando existen sequías severas, como las que México acumula desde hace casi cuatro años, sin que ello constituya una violación al tratado.

“Este año hemos entregado más agua que en ciclos anteriores cuando había condiciones similares”, subrayó la presidenta al destacar que su gobierno actuará con “la mejor voluntad” para alcanzar un entendimiento con Estados Unidos antes de que termine el año.

Hasta el momento, la administración estadounidense no ha emitido una respuesta adicional a las declaraciones de Sheinbaum, mientras ambos países intentan destrabar el diferendo hídrico en medio de tensiones comerciales crecientes.