En el DIF trabajamos en acciones que garanticen el bienestar de las familias toluqueñas: Pegueros

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- La Presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros Velázquez, presentó su Primer Informe de Actividades, donde señaló que durante 11 meses de gestión con acciones orientadas a garantizar el bienestar de las familias, fortalecer los servicios comunitarios y consolidar una capital donde el corazón de la transformación toca a cada persona.

Al tiempo de reafirmar su compromiso con la asistencia social cercana, sensible y efectiva, cimentada en el fortalecimiento de la salud, la alimentación, la protección a la niñez, la inclusión, el acompañamiento a las personas adultas mayores y la rehabilitación integral.

Ante la presencia de las también presidentas de los DIF municipal de Almoloya de Juárez y Zinacantepec, Thalia Solís y Jessica Ríos, respectivamente y del Presidente del DIF San Mateo Atenco, Oscar Muñiz; en representación de la titular del DIFEM Karina Labastida Sotelo, asistió Yurith Castro Rojas, así como la Presidenta Honoraria del voluntariado del Poder Judicial Estatal, Alvis Gorostieta Uribe, diputadas y diputados locales, ediles y servidores públicos, Pegueros Velázquez, destacó los avances en salud preventiva mediante la aplicación de tres mil 191 biológicos del programa de Vacunación Universal, a través de 122 jornadas itinerantes y capacitando a más de 28 mil beneficiarios en promoción de la salud.

El otorgamiento de más de 29 mil consultas odontológicas, y se acercaron más de 26 mil consultas a comunidades alejadas en las Unidades Médicas Móviles. Con el programa Alimentación Escolar para el Bienestar se entregaron más de 4.5 millones de raciones escolares en coordinación con el DIFEM, garantizando así una nutrición adecuada para niñas y niños, también se fortalecieron las Estancias Infantiles, incrementando la matricula a 376 niñas y niños.

Rocío Pegueros informó que, respecto a la atención jurídica y social a la niñez y adolescentes, se dio respuesta a 896 reportes, se realizaron 632 visitas domiciliarias y se aplicaron 720 valoraciones psicológicas; además, para erradicar el trabajo infantil se efectuaron 38 operativos de campo de los cuales se rescataron a 99 infantes.

Y en materia de inclusión, se superaron las 45 mil acciones terapéuticas en las Unidades de Equinoterapia, se entregaron 171 ayudas técnicas y 342 certificados de discapacidad. Asimismo, por medio de convenios se integraron a 23 personas con discapacidad a actividades productivas y la carrera Corriendo sin Barreras reunió a más de dos mil participantes.Para las y los adultos mayores, se abrieron dos nuevos Clubes de Día, alcanzando 55 espacios activos en el municipio donde se realizaron dos mil actividades y 38 eventos de convivencia, de igual forma se impartieron 433 sesiones informativas en salud física y mental, se detectó y canalizo a 253 personas mayores con requerimientos específicos y se les entregaron 774 apoyos asistenciales.

Además, se promovió la participación social mediante bazares, actividades culturales y los Viernes Jubilosos Delegacionales manteniendo al sector activo.

La Presidenta del DIF Toluca, destacó el trabajo con mujeres a través de programas de prevención, salud mental y capacitación para el autoempleo, se cumplieron acciones altruistas y se realizaron mil 146 estudios para la detección oportuna de cáncer de mama con el iBreastExam. A través de convenios con instituciones públicas, académicas y el sector privado permitieron entregar lentes, tinacos y láminas a familias vulnerables.

Señaló la solidaridad de 95 toluqueñas que donaron su cabello para niñas y niños con cáncer a través del Trenzatón 2025, además destacó la participación de la ciudadanía en los eventos masivos como el concierto Una Noche de Rock con Causa y el Festival del Día del Niño, El Circo de los Gigantes Invisibles, el cual reunió más de 12 mil asistentes y permitió entregar cinco mil juguetes.

Mientras que a través de un video, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, hizo un reconocimiento al liderazgo de Pegueros Velázquez al frente del DIF Toluca, pues ha permitido acercar más apoyos a las familias, fortalecer los programas alimentarios, mejorar servicios, ampliar terapias y llevar jornadas comunitarias a delegaciones que antes no recibían atención.

Destacó el acompañamiento de la titular del DIFEM, Karina Labastida Sotelo, y de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, cuyo respaldo ha sido fundamental para ampliar resultados. Asimismo, Pegueros Velázquez, externó su gratitud a Moreno Bastida, así como a la coordinación con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con el DIF Estado de México.