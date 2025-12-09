La corrupción no se combate con discursos sino con decisiones: Montoya

Naucalpan, Méx.- Durante la celebración del Día Internacional Contra la Corrupción, el Presidente Municipal, Isaac Montoya Márquez, expresó que “la corrupción no se combate con discursos, se tiene que combatir con decisiones, se tiene que combatir con metodologías, se tiene que combatir de entrada con voluntad política que nos permita reconocer los problemas y enfrentarnos y eso es justamente lo que hoy estamos decididos a seguir impulsando en Naucalpan”.

Destacó que la lucha contra este mal, que afecta el desarrollo de los países y las personas, no debe ser un hecho aislado, sino un imperativo ético que debe acompañar el quehacer de todo servidor público. “Nuestro municipio ha sido rehén de un pacto de impunidad que no solo ha dañado a las instituciones, sino a la gente, al reducir cuestiones tan esenciales como la obra pública. Hoy destinamos recursos por más de mil millones de pesos para desarrollar en el primer año 150 obras”, dijo.

“Tenemos un deber ético, pero también moral de enfrentar este mal que, a Naucalpan, le ha provocado muchos daños, tan solo en obras y los programas de bienestar. Al inicio de la administración, encontramos un municipio debilitado, con finanzas públicas comprometidas y atadas a rezagos históricos que afectaron el desarrollo de las distintas colonias, fraccionamientos y pueblos”, expresó al asegurar que, por ello, decidió destinar la mayor cantidad de recursos para llevar a cabo un ambicioso plan de obra pública, “con menos se hace más”.

Montoya Márquez reafirmó que su gobierno no refrenda, ni refrendará pactos de impunidad, sino que viene a romperlos, porque la corrupción contribuye al empobrecimiento, a acentuar las desigualdades, a mantener el rezago y, por el contrario, la honestidad es un factor de cambio y de transformación.Enfatizó: “hoy Naucalpan demuestra que cuando el gobierno actúa sin corrupción y con el propósito claro de servir y no a servirnos, los recursos alcanzan y se destinan a donde verdaderamente la gente los quiere ver reflejados. Hoy hay una decisión de que un municipio íntegro es aquel que pone cada peso donde debe estar”.

Dijo que la presente administración ha decidido recorrer un camino en el que la ética pública no sea una aspiración abstracta, sino una práctica diaria y reiteró que, “en nuestra Ciudad Naucalpan vamos a seguir trabajando juntas y juntos para que aquí sigamos gobernando con esa esperanza que ya no se queda solo en la esperanza, sino también se traduce en transformación”.

Como parte del evento, la doctora Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria, dio la ponencia “Municipios íntegros, estrategias reales para prevenir la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana”.