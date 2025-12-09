Analizan retos para atender a sectores vulnerables

Toluca, Méx.- El Estado tiene la responsabilidad de trabajar y buscar las estrategias que permitan a las personas gozar de sus derechos humanos, con plena garantía enfocándose en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para atender a los grupos en condición de vulnerabilidad, coincidieron María José Bernal Ballesteros, Magistrada en la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca, Andrea Becerril Valdés, Consejera Consultiva de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad (CODHEM) y Paola González Mendoza, Directora de la Casa de Cultura Jurídica en Toluca.

Durante la mesa de análisis denominada Derechos Humanos y Grupos en Situación de Vulnerabilidad: Retos y Perspectivas, la magistrada afirmó que la vulnerabilidad se relaciona con una condición en particular y un entorno que posibilite o no el ejercicio de sus derechos, es decir que quienes están en dicha condición son las niñas, niños, adolescentes, mujeres, migrantes, personas con discapacidad, víctimas del delito, indígenas, de la comunidad LGBTTTIQ+, periodistas, personas con VIH.

Ante estudiantes de la licenciatura en Derecho, añadió que a dicha condición se le deben agregar factores que hacen más compleja su situación de vulnerabilidad, es decir la pobreza, la falta de capacidades, la falta de pertenencia a grupos familiares, de oportunidades, de capital social, la discriminación, estereotipos, lo que hace más lacerante su situación.

Reconoció que los retos son grandes ya que, pese a que se ha avanzado en la materia, lamentable el entorno social, político, económico, de infraestructura, no está diseñado para darles apoyo y que puedan hacer efectivos sus derechos humanos ya que existe una falta de leyes para ejercerlos.

En tanto, Andrea Becerril Valdés, Consejera Consultiva de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad (CODHEM), afirmó que la Agenda 2030 está enfocada a que las reformas y la legislación aborde los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con miras a atender o reducir las condiciones de vulnerabilidad y designadas estructural, por lo que para ello, llamó a ser empáticos y brindar acompañamiento con pleno respeto a los derechos humanos. Apuntó que la CODHEM tiene la obligación de identificar las desigualdades de quienes integran los sectores vulnerables, en promover los derechos humanos e investigar las violaciones o desigualdades de autoridades en contra de particulares, los derechos humanos deben ser un puente entre el grupo vulnerable y la autoridad, “Nuestra voz es poder”.

A la vez, Paola González Mendoza, Directora de la Casa de Cultura Jurídica en Toluca, puntualizó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraviesa cambios de interculturalidad, de contexto social, por lo que el reto es acercarse a la población.”Hoy desde la SCJN tiene la misión de acercar la cultura jurídica”. El reto es elevar la labor que se realiza en la institución. El nuevo enfoque de la SCJN es pluricultural con accesibilidad, de justicia”.