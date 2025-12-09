SESNSP señala que disminuyó 52% el homicidio doloso en el EdoMéx: Gómez

Toluca, Méx.– La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz número 230, donde destacó la reducción en diversos delitos registrada en el Estado de México. Durante la “Mañanera del Pueblo”, que preside la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) informó que el promedio diario de homicidio doloso en la entidad registró una disminución del 52 por ciento de septiembre de 2024 a noviembre de 2025.

En sus redes sociales, la mandataria estatal señaló: “En el Estado de México disminuyó el índice de homicidios dolosos diarios en un 52 %, de septiembre de 2024 a noviembre de 2025. Así se dio a conocer durante la #MañaneraDelPueblo. Estos avances son resultado del trabajo que diariamente se realiza en la Mesa de Paz, en la que los gobiernos de México y del #EdoMéx nos coordinamos para la implementación de estrategias que den tranquilidad a las familias mexiquenses”.

Gómez Álvarez agregó que, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en noviembre se observaron reducciones importantes en comparación con octubre. Entre ellas, una baja del 50 por ciento en el delito de feminicidio y una disminución del 11 por ciento en el robo a transportista con violencia, asociada a los operativos coordinados en carreteras y vialidades principales.

“En la Mesa de Paz de esta mañana, la @SS_Edomex informó que durante noviembre se obtuvo una disminución de 50 % en el delito de feminicidio y de 11 % en el robo a transportista con violencia, en comparación a octubre. La coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno es esencial para un #EdoMéx con paz y bienestar”, expresó la gobernadora.

Durante la sesión, realizada en el Salón “Guadalupe Victoria” de Palacio de Gobierno, también participó el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, quien subrayó que los resultados fortalecen la estrategia de seguridad de la administración estatal.

“Las cifras siguen comprobando que la transformación del #EdoMéx se consolida con la Gobernadora @delfinagomeza. De acuerdo con la @SS_Edomex, en noviembre se registró la disminución en un 50% del delito de feminicidio y 11% en robo a transportistas con violencia, esto en comparación con el mes de octubre”, refirió.

La SSEM presentó además otras reducciones en delitos durante el mismo periodo: robo a negocio, con una baja del 10%; robo de vehículo, con una disminución del 6%; y robo al transporte público, que descendió 5%. De acuerdo con las autoridades, estas variaciones confirman una tendencia sostenida a la baja derivada de la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales.

A la reunión asistieron Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica; así como representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.