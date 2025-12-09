INPer celebra 48 años de liderazgo e innovación en salud materna y perinatal

9 diciembre, 2025

Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes” (INPer) celebra hoy 48 años de historia, un hito que representa casi medio siglo de compromiso inquebrantable con las mujeres, niñas y niños que dependen de una atención especializada y humana, afirmó la directora general de este Instituto, Ana Cristina Arteaga Gómez.

“Cumplir 48 años no es solo el paso del tiempo: es la suma de millones de historias, de familias transformadas y de avances científicos que han permitido madurar como centro de alta especialidad”, destacó.

El INPer fue inaugurado el 8 de diciembre de 1977 y se ha consolidado como un pilar nacional en salud materna y perinatal y un referente internacional en investigación, formación de especialistas y atención médica de alta complejidad.

La directora general, Ana Cristina Arteaga Gómez, resaltó la generación de nuevo conocimiento y la implementación de tecnología de vanguardia como la cirugía fetal, la genómica y la medicina de precisión, gracias a la labor del personal médico, de enfermería, de investigación y personal administrativo que ha mantenido firme el rumbo hacia la excelencia.

Estos avances han fortalecido la reducción de riesgos maternos, fetales y neonatales mediante servicios altamente especializados, vigilancia de embarazos de alto riesgo, manejo avanzado de prematurez extrema y el uso de tecnologías diagnósticas de última generación.

Además, señaló que el INPer ha contribuido a estandarizar prácticas basadas en evidencia para atender enfermedades como preeclampsia, diabetes gestacional, malformaciones congénitas y nacimiento pretérmino, todo ello acompañado de un esquema de gratuidad para la población más vulnerable.

La directora general destacó que en materia científica el INPer se posiciona entre las instituciones más productivas del país.

Finalmente, en el rubro de formación de especialistas, detalló que el modelo de enseñanza del instituto integra la excelencia clínica, la investigación y la educación basada en competencias. Así, las y los médicos residentes se preparan en un entorno multidisciplinario con casos de alta complejidad, acceso a simulación clínica y retroalimentación formativa.

“Esta estructura académica sólida, sumada a una visión humanista, convierte al INPer en un espacio único para formar profesionales capaces de transformar la salud materno-perinatal del país”, concluyó.